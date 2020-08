Indie-Komödie The Climb ab 4.9.2020 in den österreichische Kino

Panda Lichtspiele Filmverleih startet die Komödie The Climb am 4. September 2020 in den österreichischen Kinos. Was euch im Film erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Kyle (Kyle Marvin) und Mike (Michael Angelo Convino) sind beste Freunde – bis Mike mit Kyle’s Verlobter schläft und ihm das kurz vor der geplanten Hochzeit gesteht… THE CLIMB ist ein Buddy-Movie über eine sehr turbulente Männerfreundschaft, die sich seit vielen Jahren zwischen Freude, Herzschmerz und Wut bewegt. Regisseur Michael Angelo Covino schrieb mit seinem besten Freund Kyle Marvin nicht nur das Drehbuch zum Film: Die beiden übernehmen auch die Hauptrollen in einer Komödie, die sich durch ihren feinen, skurrilen Humor auszeichnet. Aus ihrer reichen Erfahrung heraus haben Michael Angelo Covino und Kyle Marvin einen poetischen und gleichzeitig sehr lebensnahen Film über eine enge Freundschaft mit all ihren Höhen und Tiefen geschaffen.