Immortals of Aveum: Wird optimiert, kommt daher später

Immortals of Aveum, der Ego-Zauber-Shooter von Ascendant Studios und Publisher EA, wurde von den Teams um einen Monat verschoben.

Warten auf Immortals of Aveum

Zuvor für die Veröffentlichung am 20. Juli geplant wird der Titel nun am 22. August auf PC, PS5 und Xbox Serie erscheinen. Der CEO und Spieldirektor Bret Robbins sagte, dass die Verzögerung dem Studio zusätzliche Zeit zum Polieren und Optimieren geben würde, um die geplante Vision für das Spiel zu erfüllen. “Wie Sie wissen, ist dies unser erstes Spiel als selbstfinanziertes unabhängiges Studio. Wir haben uns vor fünf Jahren auf den Ziel gesetzt, ehrgeizig einen originellen Magic FPS in einer neuen Fantasy-Welt zu machen”, schrieb er. “Auf dem Weg haben wir durch eine Pandemie gearbeitet, ein neues Team aufgebaut, auf Unreal Engine 5.1 entwickelt und die Grenzen dessen verschoben, was wir für möglich hielten. Jetzt ist die Ziellinie in Sicht.“

“Das jüngste Feedback zum Spiel beweist uns, was wir bereits gefühlt haben: dass Immortals of Aveum etwas Besonderes ist. Um unsere vollständige Vision zu verwirklichen, werden wir uns ein paar zusätzliche Wochen Zeit nehmen und unseren neuen Starttermin am Dienstag, den 22. August, machen. Dies wird uns Zeit geben, das Spiel weiter zu vereinigen, alle Plattformen zu optimieren und einen starken Start zu liefern. Wir schulden es uns selbst und Ihnen, dies richtig zu machen”. Nun gut, sie werden schon wissen, was sie tun – ob ein Monat dafür ausreicht? Das Team hinter dem Titel ist jedenfalls mit Hochkarätern besetzt, denn sie kommen von Spielen wie Telltale’s The Walking Dead, Marvel’s Spider-Man, Borderlands, The Wolf Among Us, Mafia, Tomb Raider, Gears of War und Metal Gear Solid. Wollen wir hoffen, dass die vier Wochen den erhofften Umschwung bringen!