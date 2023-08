Immortals of Aveum benötigt die stärksten Grafikkarten auf dem PC

Die neu enthüllten PC-Systemanforderungen für Immortals of Aveum haben es ganz schön in sich. Gerade an der GPU-Front wird’s heiß!

Mehr zu den Immortals of Aveum-Anforderungen

Immortals of Aveum ist ein FPS, der Waffen zugunsten von leistungsstarker Magie eintauscht, und euer Rechner wird wohl einiges an Eismagie benötigen, um damit zurechtzukommen. Die offiziellen Systemanforderungen für das Spiel bieten spezielle Spezifikationen für vier verschiedene Leistungsziele, von 1080p bei 60FPS bis 4K bei 120FPS. Nun, 1440p bei 60 Bildern pro Sekunde ist als “mittlere” Einstellung des Spiels bezeichnet, und es erfordert eine RX 6800XT oder RTX 3080 Ti. Der mittlere Modus benötigt also Grafikkarten, die einige Hundert Euro kosten, alles klar – da sind wir noch nicht mal beim Prozessor, wo ein i7-12700 oder ein AMD Ryzen 7 5700X vorgeschlagen werden. Ist das Game echt so unoptimiert? Jedenfalls gibt es ein PC-Leistungs-Tool im Spiel, das eurer Hardware verschiedenste Werte verpasst, damit ihr wisst, wo ein Flaschenhals sein könnte. So sieht es aus: