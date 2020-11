iiyama GB2770HSU-B1 und GB2470HSU-B1 ab sofort erhältlich

Die iiyama G-MASTER-Serie erhält mit den neuen GM-Monitoren GB2770HSU-B1 sowie GB2470HSU-B1 Zuwachs. Was die beiden Modelle zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Highspeed-Reflexe

G-MASTER GB2770HSU-B1 (27 Zoll) und GB2470HSU-B1 (23,8 Zoll) sind technisch identisch und unterscheiden sich nur hinsichtlich der Display-Diagonale. Ihre fortschrittlichen Panels begeistern durch eine hohe Blickwinkelstabilität und Farbtreue. Beide Varianten setzen auf eine Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten und Fast-IPS-Technologie. Auf 4K-Support wurde bewusst verzichtet, um superflüssige 165 Bilder pro Sekunde auch ohne Grafikkarten der höchsten Stufe zu ermöglichen.

Mit einer ultraschnellen Reaktionszeit von nur 0,8ms (MPRT) sind sie für kompetitives Gaming geradezu prädestiniert. Eingabeverzögerungen werden zuverlässig minimiert und die Aktionen des Spielers verzögerungsfrei auf den Bildschirm übertragen. Ein klarer Vorteil bei Titeln, die schnelle Reflexe erfordern. Natürlich sind die neuen Displays auch mit AMDs bewährter FreeSync Premium-Technologie ausgestattet. Diese eliminiert störende Ghosting-Effekte, Artefakte, Tearing und Stuttering praktisch bei jeder Framerate.

Bewährte Top-Features

Die Black-Tuner-Funktion sorgt auch in dunkelsten Szenen für eine detailreiche Darstellung, während die matte Display-Oberfläche störende Reflexionen minimiert. iiyamas jahrzehntelange Erfahrung kommt aber auch bei den mechanischen Eigenschaften zum Tragen. So lassen die neuen Red Eagle-Modelle in puncto Ergonomie keine Wünsche offen und bieten großzügige Verstellmöglichkeiten. Komfortables Height Adjustment, Tilt- und Pivot-Funktionen gestatten eine zentimetergenaue Justierung, um bei längeren Gaming-Sessions die Nacken- und Rückenmuskulatur zu schonen.