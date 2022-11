Ihr wollt beim PlayStation Plus-Abo sparen? Bitte noch warten

Laut Gerüchteküche wird Sony in einer Black-Friday-Aktion die Preise von PlayStation Plus-Abonnements senken.

Mehr zu PlayStation Plus

Kund:innen, die ein neues PlayStation Plus-Abonnement erwerben möchten, sollten wahrscheinlich bis später in diesem Monat warten, wenn Sony voraussichtlich einen erheblichen Rabatt auf Mitgliedschaften bietet. Angeblich werden alle Abonnementstufen in einer Black Friday-Aktion um 25% reduziert. Vom 18. bis 28. November (der Black Friday selbst ist am 25.) wird das Angebot Berichten zufolge 12-Monats-PlayStation Plus-Abonnements zu folgenden Preisen anbieten:

PlayStation Plus Essential – € 44,99 (normalerweise € 59,99)

PlayStation Plus Extra – € 74,99 (normalerweise € 99,99)

PlayStation Plus Premium – € 89,99 (normalerweise € 119,99)

Wenn die Aktion korrekt ist, wird das der erste offizielle PlayStation Plus-Rabatt von Sony seit der Überarbeitung des Dienstes Anfang Juni, als es seine aktuelle dreistufige Struktur einführte, sein. Seitdem ist die Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten um fast zwei Millionen gesunken, ein Rückgang, den Sony auf rückläufige Spiele- und PS4-Verkäufe von Drittanbietern sowie mehr Menschen, die wieder weniger Zeit zu Hause verbringen, verantwortlich gemacht hat.