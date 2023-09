IFA 2023: tink präsentiert Smart Home-Trends für effektives Sparen

Im Rahmen der Smart Home-Tage stellte tink ihre Vision vor: Jeder Person ein klimafreundliches, komfortables und sicheres Zuhause zu ermöglichen. Lest mehr!

Mit tink können die eigenen vier Wände jetzt richtig günstig smart gemacht werden. Clevere Heizkörper-Thermostate, intelligente Sicherheits-Systeme oder schlaue Türklingeln gibt es während der Smart Home-Tage zu besonders guten Preisen bei bis zu minus 65 Prozent.

Alles für den Garten

Wenn der Garten in ein modernes Technologieparadies verwandelt wird, ist mit Sicherheit smartes Mähen im Spiel. Der Husqvarna Automower 415X lässt keinen Grashalm ungemäht und manövriert selbstbewusst durch Hänge und Winkel, während die Gratis-Garage ihn vor den Launen der Natur schützt. Parallel dazu versorgt die Netatmo Premium Wetterstation euch mit lokalen Wetterdaten. Die Station misst nicht nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sondern auch Windgeschwindigkeit und Niederschlag, während das zusätzliche Wetterstation-Shield für eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegenüber den Elementen sorgt. Ein perfektes Duo für alle, die ihren Garten smart und ihre Entscheidungen informiert halten möchten.

Rundherum geschützt

Von der Haustür bis zum Garten, im modernen Zuhause steht Sicherheit so sehr im Fokus wie noch nie zuvor. Dabei ist nicht nur Schutz, sondern auch Bequemlichkeit und intelligente Vernetzung gefragt. Das Aeotec Smart Home – Security Set ermöglicht die Integration von bis zu 100 Geräten via SmartThings und hält euch jederzeit am Laufenden. Das eufy Solocam Solar 2K S40 2er-Set besticht durch umweltfreundlichen Solarbetrieb und scharfe Videoqualität. Die Google Nest Doorbell und Nest Hub verbinden Überwachung und smarte Organisation, während das Nuki Smart Lock 3.0 Pro Set den traditionellen Schlüssel durch Fingerabdruck und Smartphone ersetzt. Durch eine spielerisch-leichte Plug-and-play-Installation und der Möglichkeit, bis zu 100 individuelle PINs zu vergeben, revolutioniert auch das tedee GO Set die Haussicherheit. Ein weiteres Highlight ist die Ring Video Doorbell Plus + Chime 2nd Gen. Schnell installiert und mit scharfen 1536p HD-Videos ermöglicht das Set Echtzeit-Kommunikation und sogar einen “Nicht-Stören”-Modus für die Türklingel.

Work hard, play harder

In der Welt des Entertainments hat sich die digitale Revolution im wahrsten Sinne des Wortes “Gehör” geschaffen. Mit dem Sonos Era 100 Arc Entertainment Set entsteht nicht nur ein akustisches Erlebnis der Spitzenklasse, sondern auch ein stilvoll integriertes System, das in Sachen Design und Umweltfreundlichkeit punktet. Dolby Atmos-Sound verwandelt jedes Wohnzimmer in einen Kinosaal, während smarte Features wie die Trueplay-Funktion oder die Touch-Steuerung ein individualisiertes Hörerlebnis ermöglichen. Doch was wäre ein smartes Entertainment-Erlebnis ohne eine visuelle Komponente? Hier kommt der Amazon Echo Show 5 (3. Gen.) ins Spiel. Dieses kleine Kraftpaket macht nicht nur Videoanrufe zum Kinderspiel, sondern dient auch als euer persönlicher Assistent. Ob es darum geht, den perfekten Filmabend zu organisieren oder beim Kochen die passende Playlist abzuspielen, der Echo Show 5 macht’s möglich – und das alles mit Sprachsteuerung. Egal, ob Audio- oder Videofan, mit diesen beiden Produkten erlebt man Entertainment in einer ganz neuen Dimension.

Smartes Heizen, leicht gemacht

Sich vorzustellen, wie das Zuhause zum ultimativ warmen Wohlfühlort wird – nicht nur gemütlich, sondern auch intelligent. Das ist mit dem AVM FRITZ!DECT 301 endlich Realität: Das Thermostat erkennt, wenn ein Fenster geöffnet wird und stoppt das Heizen automatisch. Dann kommt der Bosch Smart Home ins Spiel, der auch die Klimaanlage oder Rollos im Sommer steuern kann. Falls man im Apple-Ökosystem zu Hause ist, bietet das Eve Thermo 3er-Set eine elegante Lösung mit Geofencing und Sprachsteuerung via Siri. Und für die Fußbodenheizung-Liebhaber gibt es das Homematic IP Set, das bis zu 12 Heizzonen steuern kann. Fans von individuellen Heizplänen finden ihre Lösung im smarten Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ von tado°. Integrierbar in jedes Smart-Home-System ermöglicht es, das Raumklima sogar von unterwegs optimal zu gestalten. So wird jedes Zuhause zum intelligenten und energieeffizienten Zukunftshub. Heizen war noch nie so intuitiv und umweltfreundlich!

So geht Stimmung

Man muss kein Erfinder sein, um das eigene Zuhause mit stimmungsvollen Licht-Installationen zur Wohlfühl-Oase zu machen: Das Bosch Smart Home Starter-Set ermöglicht es, Licht und Schatten in allen Räumen mit nur einem Sprachbefehl zu steuern. Währenddessen sorgen die RolloTron Gurtwickler von HOMEPILOT für eine neue Ebene der Automatisierung, indem sie Rollläden nach einer Vielzahl von programmierten Szenarien lenken. Für eine nahtlose Erweiterung bestehender Smart-Home-Systeme sorgt das Senic Friends of Hue Smart Switch 6er-Set, welches durch seine blitzschnelle Installation via Philips Hue App und den Verzicht auf Kabel und Batterien besticht. Im Außenbereich bieten die Ledvance SMART+ Lantern Flare Wegeleuchten und das Philips Hue Lily Komplettset eine eindrucksvolle Lichtkulisse. Diese reicht vom sanften Abendlicht bis hin zu lebhaften Farbspektakeln. Eingebunden in leicht bedienbare Apps und kompatibel mit den gängigen Sprachassistenten, setzen diese Produkte neue Standards für ein intelligentes und ästhetisch ansprechendes Wohnen. Eine neue Dimension der Wohnraumgestaltung!

