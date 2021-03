ID@Xbox Twitch Gaming Showcase: Neuer Exo One Gameplay-Trailer veröffentlicht

Im Zuge des ID@Xbox Twitch Gaming Showcases wurde ein neuer Exo One Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch neue Einblicke in den Indie-Titel gewährt, bevor das Sci-Fi-Abenteuer über den Wolken noch dieses Jahr für die Xbox Series und PC (via Steam) erscheint.

Das Video besteht aus einem einzigen langen Shot aus dem Spiel und zeigt, wie sich das Exo One Vehikel über die Weiten des wunderschönen Gnowee-Planeten bewegt.