Ich bin Groot ab 10.8.2022 auf Disney+

Mit dem namensgebenden Spruch Ich bin Groot ist der Marvelheld schon im ersten Guardians of the Galaxy-Film berühmt geworden. Einige MCU-Auftritte später erhält Baby-Groot eine eigene Kurzfilmsammlung, die in Kürze auf Disney+ verfügbar ist.

Was erwartet euch?

Die Galaxie kann nicht vor diesem schelmischen Kleinkind geschützt werden! Baby Groot steht im Mittelpunkt seiner eigenen Kurzfilmsammlung, in der er die Hauptrolle spielt und seine glorreichen Tage als Heranwachsender in der Welt der Sterne erlebt – und dabei in Schwierigkeiten gerät. Es erwarten euch fünf Original Kurzfilme mit neuen und höchst ungewöhnlichen Charakteren, in denen jedermanns kleiner Lieblingsbaum Baby Groot die Hauptrolle spielt. Im Original wird Groot, wie auch im „Guardians of the Galaxy”-Franchise, von Vin Diesel gesprochen.

Die ausführenden Produzentinnen und Produzenten sind Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum und James Gunn.