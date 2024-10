“Ich bin bereit”: Vaiana 2 ab 28.11.2024 im Kino

Vaiana, Maui, Hei Hei und Pua kehren in rund eineinhalb Monaten zurück auf die Kinoleinwand – Vaiana 2 sticht am 28.11.2024 in den heimischen Kinos wieder in See.

Worum geht’s?

Vaiana 2 führt Vaiana und Maui drei Jahre nach ihrer ersten großen Fahrt wieder zusammen, gemeinsam starten sie eine neue, aufregende Reise an der Seite einer Crew ungewöhnlicher Seeleute. Nachdem Vaiana eine unerwartete Nachricht von ihren Vorfahren erhalten hat, muss sie auf die weiten Meere Ozeaniens hinaus und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat.