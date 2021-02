Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bekommt einen Erweiterungspass

Im Rahmen der Nintendo Direct vom 17.2. wurde bekannt gegeben, dass Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung einen Erweiterungspass bekommen wird. Dieser wird noch heuer in zwei Teilen ausgeliefert. Im folgenden Beitrag haben wir alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Hyrule Warrios: Zeit der Verheerung DLC-Überblick

Der zusätzliche Content wird euch per Download zur Verfügung stehen. Dabei wird es sich vor allem um neu hinzugefügte Charaktere und Arenen handeln. Außerdem bekommt ihr eine weitere Waffe und für Link stehen in Zukunft alternative Kostüme zur Verfügung. Die beiden letztgenannten Gegenstände gibt esübrigens schon vor dem eigentlichen Release im Juni, nämlich am 28. Mai 2021.

DLC-Paket 1 (Juni 2021)

Die erste Welle des Erweiterungspasses trifft uns Mitte des Jahres mit dem schon oben erwähnten, erweiterten Roster, noch mehr neuen Waffentypen und herausfordernderen Schurken. Außerdem wird man beim königlichen Technik-Labor die Möglichkeit bekommen, sich neuen Herausforderungen zu stellen.