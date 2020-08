Hyper Scape erscheint am 11.August

Nach der PC-exklusiven Live-Phase, haben nun auch KonsolenspielerInnen die Möglichkeit das erste Mal in Ubisofts Battle Royale Spiel einzutauchen. Hyper Scape wird am 11. August für PC, Playstation 4 und Xbox One inkl. Season 1: “Das oberste Prinzip”, veröffentlicht.

KonsolenspielerInnen, die kosmetische Items bei dem Techical Test und der Open Beta gekauft oder freigeschaltet haben, entweder durch das Spielen auf dem PC oder durch Hyper Scape Crowncast, haben vollen Zugang auf alle ihre Items, da Hyper Scape auf allen Plattformen Cross-Progression unterstützt. „Während das Spiel für den PC bereits seit der ersten Testphase spielbar ist, ist Season 1 für uns der wahre Launch von Hyper Scape,“ sagt Graeme Jennings, Senior Producer für Hyper Scape bei Ubisoft Montreal. „Wir haben unsere Testphasen genutzt, um neue Updates zu entwickeln und zu veröffentlichen, insbesondere was das Balancing angeht. Nach diesen Neuerungen sind wir nun bereit, auch KonsolenspielerInnen mit vielen neuen Inhalten zu begrüßen“.

Season 1 von Hyper Scape bringt mit der Libelle eine brandneue Waffe, sowie einen neuen Hack. Season 1 beinhaltet insgesamt 11 Waffen und 11 Hacks. Zusätzlich zum Solo- und Squad Crown Rush Modus, sind weitere zeitlich limitierte Events für Season 1 geplant. Season 1 von Hyper Scape bietet außerdem neue kosmetische Items durch den Battle Pass. Der Battle Pass bietet eine kostenlose- und eine Premiumspur und bietet 100 Stufen an exklusiven Items, die während dieser Season freigeschaltet werden können. Die Premiumspur des Battle Pass ist für 950 Bitcrowns erhältlich. Spieler können Bitcrown entweder durch das Spielen des Spiels verdienen oder sie auch bei Ubisoft oder anderen First-Party Stores kaufen. Wie auch schon bei der Open Beta, können Spieler, die die Hyper Scape Crowncast Erweiterung aktiviert haben, in ihrem Battle Pass einfach durch das Schauen der Streams aufsteigen. Zusätzliche kosmetische Items sind im In-Game Shop verfügbar.