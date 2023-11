Humane AI Pin: Die Zukunft nach dem Smartphone?

Als Anzeige wird ein Laserprojektor fungieren, der Informationen auf eure Hand projiziert. Durch das Neigen und Drehen eurer Hand könnt ihr dann die Anzeige steuern, und das Schließen der Faust stellt den Zurück-Befehl beziehungsweise die Rückkehr zum Homescreen dar. Verwendet wird der Humane AI Pin durch die Verwendung eurer Stimme, aber auch ein Touchpad mit Gestensteuerungen gibt es. Die Kamera (13 MP Auflösung) kann nicht nur Fotos und wie mit einer GoPro-Cam Videos aufnehmen, sondern auch Objekte scannen. Das ermöglicht es euch, etwa Bücher in eurer Hand online zu suchen und auch zu kaufen, Kalorien von Essen vor euch zu schätzen und aufzuzeichnen, aber auch andere Dinge. Besonders superpowered wird das Ganze allerdings durch die Inklusion von Künstlicher Intelligenz, also kurz KI – da hat das Gadget auch seinen Namen her. Hier das Video:

Schon das zehnminütige Intro-Video von Humane (weiter unten zu sehen) lässt tief blicken. In Wahrheit stellt der AI Pin – hier geht’s zur offiziellen Website des Produkts – einen Versuch dar, das mittlerweile ubiquitäre Smartphone zu ersetzen. Das Ganze funktioniert ganz ohne Display und soll trotzdem die allermeisten Möglichkeiten eines Handys bieten. Grundsätzlich ist Humanes neue Erfindung ein quadratisches Accessoire ohne Bildschirm. Es wird mit einem Magnetclip an eurer Kleidung befestigt, und diese Halterung fungiert auch gleichzeitig als Batterie-Booster für das Gerät. Dieses Akku-Pack kann dann, wenn es notwendig wird, ganz einfach via Hot-Swap ausgetauscht werden. Angetrieben wird das Gerät durch eine ARM-CPU (Qualcomm Snapdragon-Variante), und es gibt eine Kamera, eine Touchfläche, einen Lautsprecher, eine Benachrichtigungsleuchte und Bewegungssensoren.

Humane hat offiziell seinen AI Pin auf den Markt gebracht, und es ist ein Gerät, das irgendwo an Star Trek erinnert. Was kann es alles?

Die Idee ist, dass wir hier so gut wie alles abdecken können, wofür bislang ein Smartphone verwendet wurde – besser als mit AR? Telefonie und Nachrichten, Gespräche live übersetzen lassen (und übrigens werdet ihr mit eurer tatsächlichen Stimme in anderen Sprachen sprechen können), aber auch Zusammenfassungen dessen, was ihr versäumt habt, werden dank AI möglich. So werden eure Nachrichten, Kontakte, Mails und mehr am Gerät direkt verarbeitet, und die Fragen „Welches Essen mag Gerald?“ oder „Wo muss ich nochmal hin?“ werden durch kluge Verarbeitung sämtlicher Kontakt-, Kalender- und Nachrichtendaten korrekt beantwortet. Zudem kann auch Musik gestreamt werden – Humane arbeitet da mit Tidal zusammen -, und natürlich könnt ihr Suchmaschinen verwenden. Anfragen werden allerdings auch via ChatGPT und Konsorten bearbeitet, das macht den Assistenten extrem intelligenter.

In lauten Umgebungen könnt ihr euch auch auf Gesten- und Touchsteuerung verlassen, es hängt also nicht alles an eurer Stimme. Auf jeden Fall scheint das Produkt natürlicher in der Verwendung zu sein als alles zuvor. Das hat aber auch seinen Preis, ganz klar, und dieser scheint irgendwo auch fair zu sein. Denn mit 699,- US-Dollar Preis ist man weit weg von den Regionen, die ein High-End-Smartphone kosten kann. Gleichzeitig verlangt der Humane AI Pin eine ständige Internetverbindung, also braucht es Empfang. T-Mobile wird als Partner angegeben, und neben dem Kaufpreis kostet die Verwendung dieses Produkts 24 US-Dollar im Monat. Dafür, dass hier allerdings unbegrenzte Daten, unbegrenzte Telefonie, unbegrenzte Nutzung von KI, Musik-Streamingdienste und ein Cloud-Speicher enthalten sind, scheint das echt ein fairer Preis zu sein. Wie steht ihr dazu, was haltet ihr davon?