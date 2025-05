HUAWEI WATCH FIT 4-Serie Test: Smartwatch für alle, ob Pro oder nicht!

Der erste Eindruck

Die HUAWEI WATCH FIT 4 ist so wie ihre Vorgängerinnen ein extrem leichtes und angenehmes Wearable. Auch, wenn sich die Form von schmal und rechteckig auf mittlerweile fast quadratisch gewandelt hat, an den Grundzügen hat sich nichts verändert. Zudem vermag das Produkt richtig gut zu gefallen: Der Bildschirm verschwindet im Gehäuse aus Aluminiumlegierung, was nicht nur toll aussieht, sondern auch bei Stößen und Hoppalas vor Schäden schützt. Weiters sind die Kanten – anders als bei einer Apple Watch – komplett gerade anstatt abgerundet oder bauchig, das trägt zusätzlich zum Style-Faktor bei. Oben und unten sind die Armbänder befestigt, links seht ihr zwei schmale Auslässe für den Lautsprecher, und rechts sind die dreh- und drückbare Krone, ein Mikrofon und eine längliche Taste verbaut. Sie dient für den Schnellstart einer App, die ihr zuvor definiert habt. Im Vergleich zu den Vorversionen hat sich neben kleineren Anpassungen beim Aussehen das Allermeiste im Inneren verändert.

Denn während die HUAWEI WATCH FIT 4 nun zusätzlich auch Wassersportarten tracken kann, haben ein Barometer, das Sunflower-Positionierungssystem sowie die Funktion, eure Atmung im Schlaf zu überprüfen, Einzug ins Wearable gefunden. Das wird bei der WATCH FIT 4 Pro auf die Spitze getrieben, wo mehr Sensoren, ein Tauchmodus, ein Golf-Modus, der Trail-Running-Modus sowie das Gelände-Tracking mit von der Partie sind. Alte Stärken sind auch mit von der Partie: Dank verschiedener Armbänder lässt sich alles auf euren Stil anpassen! Denn eine kluge Tastenmechanik an der Unterseite der Uhr, wo sich auch die Sensoren befinden, ermöglicht es euch, das Armband flugs durch ein anderes zu ersetzen. Das setzt sich dann auch noch bei den Zifferblättern fort, dazu aber später mehr. Nach dem Einschalten erwartet euch der Kopplungsmodus, und flugs ist die Uhr mit eurem Smartphone verbunden. Alles, was ihr dazu benötigt, ist die HUAWEI Health: Europa-App für iOS / Android!

Über die HUAWEI Health: Europa-App

Sie ist für die korrekte Kopplung zwischen Gerät und Smartphone zuständig und bietet euch eine übersichtliche Auflistung über alle Daten. Oben erwarten euch die Health-Kleeblätter (Schlaf, Schritte, Stressniveau) oder die aktuelle Aktivität (Bewegen, Trainieren, Stehen) samt gezählter Schritte. Darunter findet ihr die aktuellen Trainingsdaten, sie umfassen allerdings nicht nur die Anzahl der Schritte oder Trainingsminuten. Das mögliche Tracking erstreckt sich weiter auf zurückgelegte Distanzen, verbrannte Kalorien, Höhenmeter und Trainingsdaten, wie etwa Indoor-Laufen. Infos zu eurem Puls inklusive Ruheherzfrequenz und genaue Einblicke zu eurem Schlafverhalten gibt es ebenso in der App. Das Schlaftracking umfasst nicht nur die Schlafdauer und -qualität, sondern auch einen Score (maximal 100 Punkte) mitsamt einer Analyse und Empfehlungen.

Übersichtliche Charts geben euch weiters Aufschluss über das eigene Gewichtsmanagement oder den Stresslevel. Genauso gibt es jeweils einen eigenen Punkt für den Blutsauerstoffgehalt, euren Zykluskalender oder die Hauttemperatur. Mit bluetoothfähigen Blutdruckmessern oder anderen Wearables könntet ihr sogar eure Blutdruck-Messungen in der HUAWEI Health: Europa-App speichern, wenn ihr dies wünscht. Sowohl Tendenzen, Trainings als auch all eure HUAWEI-Geräte können alle in dieser App verwaltet werden. Im Falle der HUAWEI WATCH FIT 4-Serie umfasst dies etwa den Download zusätzlicher Zifferblätter (12 davon sind schon auf der Uhr vorinstalliert), aber auch die Feinkonfiguration des Aktivitätstrackers. Auch die Firmware lässt sich updaten, und zum Zeitpunkt des Tests im Mai 2025 war die HarmonyOS-Version 5.1.0.109 aktuell.

Die Steuerung der Smartwatch

Nun kann man sich die Frage stellen: Die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie kann so vieles, da wird doch bestimmt die Steuerung dieses Tausendsassas kompliziert sein? Nein, absolut nicht. Da der Hersteller dieses Gerät trotz all seiner Fähigkeiten immer noch als Aktivitätstracker positioniert, ist auch die Steuerung so simpel, wie es nur geht. Bei meiner Konfiguration sieht das Ganze wie folgt aus: Wenn ich auf die Uhr blicke, sehe ich dank Always-on-Display sofort die Zeiger der Analog-Uhr. Beim Drehen meines Handgelenks erscheinen die Komplikationen rundherum und zeigen mir mehr Infos an, etwa Pulsfrequenz, Wetter, Kontakte und Telefon. Wische ich von unten nach oben, sehe ich die Sammlung aller verpassten Benachrichtigungen von meinem Smartphone, und wische ich von oben nach unten, kann ich rasch Wecker, Trocknen, Fokus-Modi (wie „Nicht stören“ und „Ruhezustand“), Taschenlampe und mehr aufrufen.

Auf dem Zifferblatt, das standardmäßig beim Heben eures Handgelenks erscheint, ist die Standardkonfiguration wie folgt: Ganz links gibt es eine Karte namens „Intelligente Unterstützung“, die euch je nach Situation andere Widgets anzeigt, standardmäßig Wetter und Musik. Beim Durchwischen folgen dann euer aktuell eingestelltes Zifferblatt mit Uhrzeit und Komplikationen, danach die Aktivitätsaufzeichnungen, ein Überblick über Puls/Atemübungen/Health-Kleeblätter, euer Kalender, eure Trainingsdaten und die aktuelle Mondphase. Wie vorhin gesagt könnt ihr diese Anordnung der Karten und auch welche Karten ihr wo haben wollt, völlig frei anpassen. Ein Limit gibt es allerdings von HUAWEI, und zwar die Anzahl: Bei sechs solchen Karten ist Schluss, dann bekommt ihr die Meldung „Max. Anzahl an Favoriten erreicht“. Einerseits ist das verständlich, um nicht zu komplex zu werden, andererseits schade!

Die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie im Alltag

Wie angenehm ist es eigentlich, mehrere Produkte zugleich probieren zu dürfen? Dementsprechend wurden wir vom Hersteller nicht nur mit der regulären Version, sondern auch mit der HUAWEI WATCH FIT 4 Pro bewaffnet. Dementsprechend ist es dann cool, gleich beide Handgelenke mit einer Smartwatch zu Testzwecken auszustatten. Also bekommt man dann die volle Ladung an Gesundheitstracking ab: Denn neben der Blutsauerstoffmessung und einem Schlaftracking, das dank der massiven Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen bei Tag- und Nachtnutzung auch sinnvoll ist, gibt es auch eine höhere Bildschirmhelligkeit mit bis zu 3000 nits (bei der Pro, ansonsten „nur“ 2000), auf Wunsch ein Always-On-Display (wirkt sich klarerweise auf die Akkulaufzeit aus) und jede Menge interessante Vorschläge bei Trainings, beim Thema Schlaf und auch bei Gesundheit generell. Zudem könnt ihr die Karten, die ihr auf der Zifferblatt-Ansicht seitlich durchwischt, selbständig anpassen, sodass eure Watch tatsächlich alle Daten in der Reihenfolge anbietet, wie ihr das haben wollt.

Wie schlägt sich die Uhr nun im Alltag? Beide Versionen dienen wie gehabt mit augenblicklich erscheinenden Benachrichtigungen und spiegeln jene eures Smartphones gekonnt auf euer Handgelenk. Die wirklich starke Akkulaufzeit stellt sicher, dass ihr die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro wie die Standardvariante auch problemlos in der Nacht tragen könnt, ohne an ein vorheriges Aufladen denken zu müssen. Zudem macht es dieser Umstand auch äußerst einfach, das Always-on-Display einzuschalten. Selbst, wenn der Tracker auf diese Art „nur“ vier bis fünf Tage aushält, ist das immer noch ein richtig komfortabler Umstand. Ob Aktivitätsdaten, euer Schlaf, allfällige Trainings, ein Fernauslöser für eure Smartphone-Kamera und sogar das emotionale Wohlbefinden wird euch hier auf dem Silbertablett serviert. Dass dabei die Akkulaufzeit enorm hoch, die Wärmeentwicklung der Geräte kaum vorhanden und die Handhabung nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wie von selbst funktioniert, ist dann das Sahnehäubchen auf dem sprichwörtlichen Dessert. Das bringt mich zur nächsten Frage!

HUAWEI WATCH FIT 4 vs. WATCH FIT 4 Pro

Was kann die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro besser, und wofür ist die reguläre Variante zu bevorzugen? In den Grundzügen ähneln sich die beiden Produkte nämlich ziemlich. Beide bieten einen 1,82 Zoll großen AMOLED-Bildschirm und zwischen sieben und zehn Tagen Akkulaufzeit und genießen natürlich die Vorteile davon, die allerneueste Version einer Watch zu sein. So gibt es einen Barometer, das Sunflower-Positionierungssystem sowie das Tracking für sieben verschiedene Wassersportarten. Dazu gehören Segeln, Surfen, Rafting, Drachenboot- und Kanufahren, Rudern, Jetski sowie Stehpaddeln. Genauso wird bei diesen Uhren der menstruelle Zyklus gemessen und eure Schlafüberwachung durch das Aufmerksammachen auf Schlafapnoe (Atemunterbrechungen) aufgewertet. All das bietet die reguläre Version, doch die WATCH FIT 4 Pro legt hier noch ein Scherflein drauf.

So ist hier zusätzlich das Huawei TruSense-System (wir berichteten) verbaut, das euch ermöglicht, Puls, EKG und Blutsauerstoff in hoher Geschwindigkeit und Präzision zu messen. Zu all den Sportfeatures der Normalversion sind zusätzlich Orientierungsläufe mit Offline-Karten möglich, ihr könnt eine Route durch euren Lauf anlegen lassen und euch bei Bedarf zurückführen lassen, das Display kann dafür um 1000 nits heller werden, es werden Tauchgänge mit bis zu 40 Metern Tiefe unterstützt (Sicherheitsfeatures inbegriffen), und es gibt einen dedizierten Golf-Modus, der euch weltweit bei über 15.000 Golf-Parcours unterstützen kann. Die Pro-Version ist um knapp drei Gramm schwerer, um 0,2 mm dünner und bietet euch drei verschiedene Farben (Schwarz, Blau und Grün), die ihr sonst nicht bekommt (Schwarz, Grau, Lila und Weiß).

Minimale Gewöhnungsbedürftigkeiten

Jede Smartwatch, die sowohl mit iOS als auch Android kompatibel ist, muss beim tatsächlichen Betrieb im Alltag Abstriche hinnehmen. Doch wie sehen diese genau aus? Im Falle der HUAWEI-Geräte fiel mir auf, dass es keine Schnell-Antwort-Möglichkeiten gibt. Ihr bekommt genau die Benachrichtigung mit einer Vorschau der Nachricht, ohne jegliche Folge-Aktion. Wollt ihr also die ganze Nachricht lesen oder antworten, müsst ihr zum Handy greifen. Gleichzeitig werden Fotos nicht in einer Mini-Vorschau angezeigt, sondern ihr bekommt bloß die Meldung, dass ein Foto gesendet wurde. In Gruppenchats wie bei WhatsApp bekommt ihr zudem nicht die Info, dass es ein Gruppenchat ist – die Benachrichtigung sieht so aus, als wäre euch die Nachricht direkt gesendet worden.

Kein Beinbruch, aber dennoch erwähnenswert. Zu guter Letzt, was mich amüsiert hat: Es werden derzeit nur eine Handvoll von Apps zu 100 Prozent unterstützt, alle anderen Apps schicken die Benachrichtigungen ohne ihren eigenen Namen. Das führt dann manches Mal zu kurzen Verwirrungsmomenten, wenn etwa Disney+ eine Beschreibung einer vorgeschlagenen Serie auf euer Handgelenk schickt. Wenn ihr Firmware-Updates oder Zifferblätter auf eure Smartwatch schickt, dauert das gefühlt ein wenig länger, als es notwendig wäre. Aber abgesehen davon? Ihre Akkulaufzeit, das Rundherum-Tracking mit Anbindung an die HUAWEI Health: Europa-App und ihren Vorschlägen sowie das Design lassen die HUAWEI WATCH FIT 4 in beiden Varianten enorm gut dastehen!

Muss das Tracking sein?

Ganz ehrlich: Lange Zeit war ich nicht überzeugt davon, alles Persönliche wie etwa meinen Schlaf im Detail zu tracken. Denn wenn ich schlecht geschlafen habe, weiß ich das in der Regel ja tags darauf, und die zusätzliche Info auf meinem Smartphone darüber brauche ich einfach nicht, vielen Dank dafür. Die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie hingegen hat hier ein ganz spannendes Feature in Verbindung mit der HUAWEI Health: Europa-App in petto, und zwar der Schlaf-Score. Der Hersteller misst nicht nur einfach eure Schlafzyklen und listet dann die einzelnen Phasen wie Wachzustand, REM-Phase, leichter und tiefer Schlaf auf, sondern analysiert das darüber hinaus. So wird euch nicht nur gesagt, dass euer Schlaf beispielsweise unterdurchschnittlich lang und effizient war, sondern auch ein mögliches Warum aufgezeigt. Der Punkt „Analyse und Empfehlungen“ kann hier schon mal günstige Vorschläge liefern, das ist super!

Besonders gut gefällt mir hierbei, dass standardmäßig nach der Inbetriebnahme der HUAWEI WATCH FIT 4-Serie sämtliche Messungen und Trackings aktiviert sind. Das heißt, dass selbst unerfahrene Nutzer:innen in den Genuss aller Annehmlichkeiten kommen, die diese Smartwatch so zu bieten hat. Auch, wenn ihr euch vielleicht in den ersten Wochen oder gar Monaten gar nicht mit diesen Charts und Trends beschäftigt: Der Tracker sammelt, und sammelt, und sammelt all eure Daten. Wenn ihr euch dann mal in die HUAWEI Health: Europa-App begebt und die einzelnen Karten anschaut, könnt ihr euch Vergleiche auf Tages-, Wochen- oder gar Monatsbasis ansehen. Hier wird nicht alles aufscheinen, da beispielsweise die Daten von Blutdruck (ein Thema für die D2) respektive die Health Glance-Funktion von der HUAWEI WATCH 5 abgedeckt werden können. Aber für all den Rest, den sie kann, ist das eine enorm wertvolle Ergänzung!

HUAWEI WATCH FIT 4-Serie: Die Technik

Den Anfang bei beiden Gerätschaften macht der AMOLED-Screen mit einer Bildschirmdiagonale von 1,82 Zoll (4,62 cm). Seine Auflösung beträgt 480 x 408 (347 ppi), die Standard-Version wird bis zu 2000 nits hell und die Pro-Variante bis zu 3000 nits. Ein Linearmotor sorgt dafür, dass die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie euch mit Vibrationen auf Benachrichtigungen aufmerksam machen kann. Zudem gibt es eine drehbare Krone zum Scrollen und Zoomen, sowie eine von euch frei belegbare Taste – standardmäßig startet ihr damit ein Training. Die Wasserbeständigkeit wird mit 5 ATM angegeben, somit kann das Produkt beim Händewaschen, Duschen und Baden anbehalten werden. Sensoren wie ein PPG-Herzfrequenzsensor 5.5, Barometer, Beschleunigungssensoren, Gyroskope und Magnetometer sind vorhanden und ermöglichen all die Funktionen. Nur das EKG ist der Pro vorbehalten, ansonsten teilen die Brüder alles: Selbst NFC ist mit von der Partie und Dual-GPS – da fehlt wahrlich nichts!

Auch ein Mikrofon und ein Lautsprecher sind verbaut, somit könnt ihr die Uhr in jeder Ausführung ebenso zum Telefonieren nutzen. Damit der Spaß auch kein frühzeitiges Ende hat, besitzt diese Uhr einen Akku mit 400 mAh Fassungsvermögen. Der fest verbaute Lithium-Ionen-Polymer-Akku hält laut Herstellerangaben maximal bis zu zehn Tage lang durch, und im typischen Alltag eher sieben Tage – das kann ich so bestätigen. Die Ladezeit dauert mit 75 Minuten knapp über eine Stunde lang, das Pro-Modell braucht nur 60. So eine Ladegeschwindigkeit ist echt top! Kompatibilität mit allen Systemen und Smartphones habt ihr bei allen Modellen der HUAWEI WATCH FIT 4-Serie, genauso wie Bluetooth 5.2. Der Pro-Variante sind die hochwertigen Materialien wie Titanlegierung und Saphirglas vorbehalten. Die Abmessungen der regulären Smartwatch betragen 43 x 38 x 9,5 mm bei einem Eigengewicht von etwa 27 Gramm ohne Armband, bei der Pro reden wir von 44,5 x 40 x 9,3 mm bei 30,4 Gramm!