Huawei TruSense: Neues Update erhöht Genauigkeit und Geschwindigkeit der Analysen

Huawei stellt das neueste Upgrade seines innovativen Gesundheits- und Fitnesssystems HUAWEI TruSense vor. Was ändert sich?

Über das TruSense-System

Das System wurde um das neue Distributed Super-Sensing Module erweitert und markiert einen weiteren Schritt in Richtung wissenschaftlich fundierter, präziser und ganzheitlicher Gesundheitslösungen. Seit der erfolgreichen Einführung des Huawei TruSense-Systems im Jahr 2024 setzt Huawei damit erneut Maßstäbe in der Branche. Die aktualisierte Version des Huawei TruSense-Systems integriert erstmals die Fingertip-Erkennung in Verbindung mit multimodaler Signalverarbeitung – ein branchenweit einzigartiges Feature. Durch die Kombination von Messpunkten am Handgelenk und an der Fingerspitze können gesundheitsrelevante Daten schneller und präziser erfasst werden. Diese Weiterentwicklung reagiert auf die weltweit steigende Nachfrage nach Echtzeit-Gesundheitsüberwachung. Das im Jahr 2024 vorgestellte Huawei TruSense-System definierte bereits eine neue Ära digitaler Gesundheitslösungen.

Sie wurde geprägt durch sechs Schlüsselmerkmale: Präzision, Ganzheitlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Offenheit und Iteration. Mehr als 60 Gesundheits- und Fitnessindikatoren werden mithilfe von Huawei TruSense analysiert. Dabei werden sechs zentrale Körpersysteme erfasst: Kreislauf, Atmung, Nerven, Hormonsystem, Fortpflanzung und Muskulatur. Nutzer:innen profitieren dadurch von einem bislang unerreichten Maß an umfassender und ganzheitlicher Gesundheitsanalyse. Das diesjährige Update bringt das innovative Distributed Super-Sensing Module mit sich, das erstmals eine Kombination aus Handgelenk- und Fingerdetektion verwendet. Dabei werden optische, elektrische, akustische und mechanische Signale genutzt, die durch multimodale Signalverarbeitung die Genauigkeit, Geschwindigkeit und Tiefe der Gesundheitsanalyse deutlich erhöhen. Nun lässt sich der Fortschritt nicht mehr aufhalten!

Auch in der Huawei Watch 5

Aufbauend auf dem bereits im Vorjahr eingeführten Super-Sensing Module geht Huawei nun einen entscheidenden Schritt weiter. Mit dem neu entwickelten Distributed Super-Sensing Module überwindet Huawei die bisherigen räumlichen Begrenzungen der Sensorik auf der Unterseite der Smartwatch und setzt erstmals leistungsstärkere, vielseitigere Sensoren an verschiedenen Körperstellen ein. Die neue Technologie erweitert die Messung durch die koordinierte Erfassung von Daten am Handgelenk und weiteren Bereichen, insbesondere an den Fingerspitzen. Dort ermöglichen die feine Gefäßstruktur und die dünnere Hautoberfläche eine deutlich präzisere Erfassung – Störeinflüsse wie Melanin oder Körperbehaarung werden erheblich reduziert. Besonders bei der kardiovaskulären Überwachung bietet dies einen spürbaren Vorteil. Durch die Kombination physiologischer Datenpunkte von mehreren Messstellen entstehen reichhaltigere Datensätze.

Sie ermöglichen schnellere, präzisere und umfassendere Gesundheitsanalysen direkt am Handgelenk. Auch die Geschwindigkeit der Blutsauerstoffmessung wurde deutlich verbessert – Veränderungen lassen sich jetzt in Echtzeit erfassen. Das Feature Health Glance bietet innerhalb von nur 60 Sekunden eine schnelle Gesamtübersicht über mehr als zehn Gesundheitsparameter. Neu hinzugekommen sind unter anderem die Analyse der Herzfrequenzvariabilität (HRV) sowie die Erfassung der Eierstockfunktion, was ein noch individuelleres und zeitgemäßes Gesundheitsmonitoring ermöglicht. Huawei bleibt seiner Mission treu, technologische Innovationen im Bereich Digital Health voranzutreiben. Die kommende Huawei Watch 5 wird mit dem verbesserten Huawei TruSense-System ausgestattet sein. Die offizielle Vorstellung findet am 15. Mai 2025 in Berlin statt – ein Termin, den Gesundheitsbewusste und Tech-Fans sich vormerken sollten.