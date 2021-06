Huawei und Bluecode verstärken Partnerschaft und erweitern Zahlungsservices

Huawei Pay und die Mehrwertplattform Bluecode kooperieren nun noch enger miteinander. Lest hier mehr!

Huawei + Bluecode = Mehrwert

Huawei und Bluecode erweitern ihre im Februar angekündigte Technologie-Partnerschaft für Mobile Payment in Europa um weitere neue Services, die Nutzer:innen beim mobilen Bezahlen noch mehr attraktive Möglichkeiten bieten. Die Mobile-Payment-Lösung Bluecode steht Huawei-Nutzer:innen bereits seit Anfang des Jahres direkt in der Huawei Wallet für bequeme, sichere und schnelle bargeldlose Bezahlung zur Verfügung.

Durch die neuen Services der Bluecode-Mehrwertplattform bezahlen Nutzer:innen nun nicht nur bargeldlos per Huawei Pay. Sie sammeln bei jeder mobilen Zahlung bei teilnehmenden Händlern auch automatisch digitale Stempel im Sammelpass, können Sofort-Rabatte einlösen oder an Gewinnspielen teilnehmen. Die Besonderheit: Im Gegensatz zu anderen Cashback-Systemen werden Rabatte den Nutzern*Innen direkt gutgeschrieben, indem der Einkaufsbetrag abzüglich des Rabatts in Echtzeit am Girokonto autorisiert wird.

Hallo, Huawei Bluecode

Bargeldlose und kontaktlose Zahlungen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Eine aktuelle Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) prognostiziert, dass sich das Volumen der bargeldlosen Transaktionen in Europa bis 2030 mehr als verdoppeln wird. Huawei trägt diesem Trend Rechnung und setzt auf die Partnerschaft mit der integrierten Mehrwertplattform der europäischen Mobile-Payment-Lösung Bluecode.

Sie ermöglicht österreichischen und deutschen Händler:innen die schnelle und einfache Umsetzung von digitalen Programmen, um mobiles Bezahlen mit Kaufanreizen zu verbinden. In der Vergangenheit wurde der Einkaufsbetrag dabei direkt vom Girokonto der Nutzer:innen abgebucht. Ab sofort können nun auch Sammelpässe, Kundenkarten und Gutscheine hinterlegt und Einkäufe so direkt an der Kassa rabattiert werden.

Stimmen zur Kooperation

Georg Hanschitz, Head of Austria, Ecosystem, HUAWEI Mobile & Cloud Services, sagt dazu: „Wir verfolgen stets das Ziel, für unsere Nutzer*Innen Produkte und Angebote zu schaffen, die das Leben vereinfachen und erleichtern und dabei die beste User Experience zu bieten. Dafür haben wir auch unsere Payment Services konsequent weiterentwickelt und bieten Konsumentinnen und Konsumenten als auch dem Handel durch die Integration von Bluecode ein einmaliges Erlebnis. Durch eigene Mini-Apps haben wir innerhalb der Bluecode Anwendung ein eigenes Bonus-Ökosystem kreiert und gerätespezifische Funktionen wie das One-Klick-Payment eingerichtet, damit Nutzer*Innen HUAWEI Pay via Bluecode sofort aus dem Standby heraus öffnen können.“

„Im Gegensatz zu anderen Cashback-Systemen, die zuerst den ganzen Betrag abrechnen und nachträglich eine Gutschrift geben, ermöglichen wir es erstmals, Rabatte direkt gutzuschreiben. Das heißt, nach dem Abscannen des Bluecodes in HUAWEI Pay wird der Einkauf abzüglich des Rabatts in Echtzeit vom Girokonto der Kundinnen und Kunden autorisiert. Das ist einzigartig und sehr bequem für die Nutzerinnen und Nutzer“, erklärt Christian Pirkner, CEO von Bluecode.

Verfügbarkeit und mehr Infos

Die Mobile-Payment-Lösung Bluecode ist für Huawei-Nutzer:innen direkt in der Huawei Wallet verfügbar, die App für den Handel direkt in der Huawei AppGallery. Folgende Neuerungen sind ab sofort in der aktuellen Version von Huawei Wallet via Huawei Pay verfügbar: Der Reiter „Sammelpässe“ zeigt Händler an, bei denen Kund:innen digitale Stempel sammeln können. Für jede Zahlung mit Huawei Pay bei teilnehmenden Händlern sammeln Nutzer:innen einen Stempel, drei gesammelte Stempel ergeben einen Sofort-Rabatt bei der vierten Zahlung im Wert von drei Euro.

Ein gedruckter Sammelpass muss dabei nicht mehr mitgenommen werden, denn das Geschäft wird automatisch erkannt und ein voller digitaler Sammelpass direkt eingelöst. Über den Reiter „Gewinnspiele“ können künftig bei jeder mobilen Zahlung Lose gesammelt werden, wodurch Nutzer:innen an der Verlosung von verschiedensten Gewinnen teilnehmen können. Zudem können Nutzer:innen Sofort-Rabatte bei zahlreichen ausgewählten Händlern aktivieren, um Waren günstiger zu erwerben. Huawei Wallet denkt aktiv mit und zieht bei der Bezahlung mit Huawei Pay den Rabatt automatisch ab.

So funktioniert Huawei Pay

Nutzer:innen können die Zahlungslösung Huawei Pay einfach in der auf allen Huawei-Geräten vorinstallierten Huawei Wallet-App aktivieren und direkt das eigene Bankkonto verbinden, eine Debit- oder Kreditkarte ist dafür nicht notwendig. Ein Bezahlvorgang mit Huawei Pay kann daraufhin in nur wenigen Schritten einfach und sicher durchgeführt werden. Nach der sicheren Authentifizierung per Fingerabdrucksensor öffnet sich Huawei Pay und das eigene Smartphone zeigt einen anonymen blauen Strichcode (Bluecode) an, der an der Kassa berührungslos gescannt werden kann.

Der Einkaufsbetrag wird anschließend einfach vom Girokonto der Nutzer:innen abgebucht. Gleichzeitig werden Sofort-Rabatte in Echtzeit abgezogen und Mehrwerte automatisch berücksichtigt. Bluecode beruht dabei auf dem Ansatz der Datensparsamkeit: Kontodaten werden weder mit Bluecode, noch dem Händler und auch mit Huawei nicht geteilt. Zahlungsinformationen bleiben so unter Einhaltung der hohen europäischen Datenschutzstandards sicher bei der Hausbank der Kunden verwahrt. Was haltet ihr davon?