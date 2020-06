Huawei Sound X für Ende August 2020 angekündigt

Huawei hat heute das Sound X-System vorgestellt. Ende August 2020 kommt der Lautsprecher zu uns – lest hier mehr!

Über den Huawei Sound X

In Kooperation mit Devialet, einem Pionier der Audiotechnologie, hat Huawei einen Premium-Dual-Subwoofer Lautsprecher designt. Dieser soll das traditionelle Klangerlebnis revolutionieren und auf eine neue Ebene heben. Huawei Sound X ist der erste Bluetooth-Heimlautsprecher mit zwei Subwoofern. Der Klang sorgt für ein wahres Hörvergnügen, da das System über acht Lautsprecher verfügt. So kann mittels AI ein studio-tauglicher Ton erzeugt werden, der den gesamten Raum erfüllt. Der Lautsprecher lässt ZuhörerInnen in eine Welt der Musik eintauchen. Das Design des Huawei Sound X zeichnet sich durch einen schlanken schwarzen Korpus aus.

Der Hauptteil des Lautsprechers wurde mit Hilfe eines fortschrittlichen nichtleitenden Vakuumgalvanisierungsverfahrens hergestellt, um eine glatte Oberfläche zu schaffen, die so hell und transparent ist wie die eines Spiegels. Die Beschichtung des Huawei Sound X hat eine spezielle isolierte Struktur, die eine hohe Qualität des Signalempfangs und der Signalübertragung gewährleistet. Gleichzeitig verbessert dies die Audioqualität, ohne die Leistung im Hochfrequenzbereich zu schwächen. Der Premium-Dual-Subwoofer Lautsprecher unterstützt Huawei Share und fügt sich daher nahtlos in das Huawei-Ökosystem ein.

Der Lautsprecher ist ab Ende August zu einer UVP von 299 Euro erhältlich. Was haltet ihr davon?