HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll Test: Wahnsinns-Tablet für Kreative

Das HUAWEI MatePad Pro schickt sich an, den Kreativmarkt zu erobern. Warum das sogar Realität werden könnte, lest ihr im Review!

Über das HUAWEI MatePad Pro

Auf der offiziellen Website herrscht die Tagline Creation of Beauty, wenn es um das HUAWEI MatePad Pro geht. Denn das Tablet mit 12,2 Zoll Bildschirmdiagonale (ein OLED-Bildschirm mit PaperMatte-Display!), das HUAWEI Glide Keyboard sowie die hauseigene GoPaint-App werden gleich mal hervorgehoben. Zu Recht! Denn das brandneue Tandem OLED PaperMatte Display sorgt mit seiner Blendschutztechnologie – der nanoskaligen Ätztechnologie, die 99 % der Lichtinterferenzen aus der Umgebung eliminiert – sowie nano-optischen Magnetronschichten, die die Bildschirmspiegelung erheblich verringern, für blendfreies Sehen. Dadurch bleiben Bilder klar und augenschonend, und dies auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Das brandneue HUAWEI Glide Keyboard wiegt gerade einmal 420 g, verfügt über einen einzigartigen Stylus-Steckplatz – für eine sichere Aufbewahrung und nahtloses Aufladen im Handumdrehen. Ihr könnt das Tablet in einem Schritt auf- und zuklappen wie einen Laptop, und ohne Verzögerung sofort loslegen, wann immer ihr eine Inspiration habt. Damit nicht genug: Der HUAWEI M-Pencil (3. Generation) bietet euch in Kombination mit dem Tandem OLED PaperMatte Display über 10.000 Druckempfindlichkeitsstufen und eine ultraniedrige Latenz. Damit wird jeder Strich mit dem Stift zu einer Augenweide. Entfesselt eure Kreativität – mit den einzigartigen Mikrovibrationen und der Dämpfung, die euch ein unwiderstehliches Stift-auf-Papier-Gefühl vermitteln. Klingt stark, oder?

Der erste Eindruck

Genauso stark ist auch das erste Auspacken des Geräts. Denn Hardware kann HUAWEI, gar keine Frage! Äußerst edel und sexy kommt das MatePad Pro in seiner goldenen Farbe daher. Flach, anmutig und ohne große Sperenzchen gibt es beim Tablet absolut nichts zu meckern, und dementsprechend wirkt alles wie aus einem Guss. Die Unterkante beherbergt zwei große Lautsprecher und eine USB-C-Buchse zum Aufladen, links ist die Kante komplett clean gehalten, die Oberseite bietet zwei weitere Lautsprecher und einen Standby-Knopf mit Fingerabdrucksensor, und rechts erwarten euch die Lautstärkeregelung, Mikrofone und die magnetische Halterung für den HUAWEI M-Pencil. Sie sieht man absolut nicht und ihr bemerkt sie erst, wenn ihr den Stylus in die Nähe dorthin haltet.

Dementsprechend kühl und gelungen sind auch die restlichen Bauteile des Tablets. Denn die Druckpunkte der einzelnen Tasten sind recht gut – die Lautstärkeregelung lässt sich mit minimal höherem Druck bedienen als der Standby-Knopf. Zudem merkt ihr schon im ausgeschalteten Zustand, dass an diesem Bildschirm etwas „dran“ ist: Lichtquellen und Spiegelungen verlieren sich in dieser coolen Oberfläche, ganz anders als die meisten anderen Geräte, die in der Hinsicht wie ein Spiegel wirken. Wir durften dank dem Hersteller sowohl das MatePad Pro mit Tandem OLED PaperMatte-Display, aber auch den M-Pencil (3. Generation) ausprobieren. Also legen wir gleich einmal los!

Das HUAWEI MatePad Pro, eingeschaltet

Dieses Tablet läuft auf dem hauseigenen Betriebssystem HarmonyOS – zum Testzeitpunkt im Oktober 2024 war da die Version 4.2.0.128 aktuell. Der Sicherheitsfaktor wurde hier mit September 2024 betitelt, das ist schon mal ganz in Ordnung! Nach dem Einschalten erwartet euch grundlegend nichts Neues, denn ihr werdet nach der Frage nach Land und WLAN mit den Optionen begrüßt, ob ihr das Gerät aus einer Sicherung wiederherstellen möchtet oder es als völlig neues Tablet aufsetzen wollt. Früh fällt aber auf, dass ihr hier nicht nach Google-Accountdaten gefragt werdet, sondern nach HUAWEI-Daten. Habt ihr also einen HUAWEI-Account oder eine -Sicherung, ist alles wie gehabt.

Nach der Erstkonfiguration – im besten Fall meldet ihr euch überall an, was euch das Gerät vorschlagt – seid ihr dann auf dem Homescreen des Geräts. Wie es sich für ein ordentliches Gerät für den Alltag gehört, kommen schon eine Menge an vorinstallierten Apps mit: Neben Medien-Apps für Fotos und Videos gibt es auch die Huawei Health-App, eine Petal Search-App, einen Kalender, eine Uhr, eine Memo-Funktion, Bücher, Werkzeuge wie E-Mail und Dateien, ein Mitgliedercenter, Rechner, Rekorder, Wetter und Kontakte sind ebenfalls mit von der Partie und noch einiges mehr. Ihr seht schon: Das HUAWEI MatePad Pro bringt auch für Normalnutzer*innen einiges, selbst wenn man die hauseigene GoPaint-App vielleicht nicht bis zum Anschlag ausreizen wird. Aber alles der Reihe nach.

Das Tablet im Alltag

Befassen wir uns zunächst der gängigen Praxis, ein Tablet auf der Couch zu nutzen. Habt ihr euer HUAWEI MatePad Pro erst einmal mit den ganzen Apps eingerichtet, so kann man hier nichts bemängeln. Denn das Gerät tut, was es soll, und erledigt seine Aufgaben mit Bravour! Der Star der Alltagsnutzung ist ganz klar der Verbund aus guter Leistung und dem herausragenden Display – jede eurer Eingaben wird verzögerungsfrei umgesetzt. Ob Scrollen, Wischen oder Tippen: Da macht alles Spaß. Gleichzeitig ist beim Bildschirm die PaperMatte-Display-Beschichtung zu erwähnen – sie ist nicht ganz so glatt wie das von allen anderen Touch-Geräten gewohnte Glas, rutscht aber dennoch sehr gut und macht es euren Fingern dabei einfach. Daher ist der Screen nicht wirklich mit Papier zu vergleichen.

Da es für eure Fingerkuppen nicht rau ist, ist auch das Schreib-Erlebnis mit dem HUAWEI M-Pencil nicht ganz wie auf Papier. Aber es ist auf alle Fälle ein cooler Kompromiss zwischen dem herkömmlichen Glas-Gefühl und echtem Papier! Neben der tollen Haptik – die allernorts abgerundeten Kanten sind tatsächliche Handschmeichler – ist auch das geringe Gewicht zu erwähnen. Das HUAWEI MatePad Pro macht in jeder Umgebung und in fast jeder Disziplin eine sehr gute Figur. Selbst beim Laufen-Lassen fordernder Benchmarks und hoher Bildschirmhelligkeit wurde das Tablet in der Regel nur kaum warm, und wenn, dann nur mäßig. Für den Alltag ist das Gerät somit bestens geeignet, doch was ist uns während des Testzeitraums noch so aufgefallen? Zum Beispiel beim Bildschirm, da gibt’s was Markantes.

Was sonst noch aufgefallen ist

Der Bildschirm des Tablets wird übrigens bei Bedarf extrem hell (bis zu 2.000 nits werden versprochen), aber gleichzeitig wird er nicht sehr dunkel. Für den Mediengenuss oder das Lesen im Bett ist es eher ungeeignet, da macht ihr farblich Stimmung für den ganzen Raum. Denn das HUAWEI MatePad Pro bietet neben der üblichen PIN-Code-Entsperrung auch die Möglichkeit, das Device via Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung zu entsperren. Der Fingerabdrucksensor ist dabei eine wahnsinnig angenehme Variante, da ihr den Knopf nicht mal drücken müsst. Einfach drüberstreichen und gut ist! Die Gesichtserkennung funktioniert auch gut, allerdings gibt es eine kleine Einschränkung. Ohne Infrarot muss das Tablet euer Gesicht in der Nacht hell erleuchten – im Bett ist das echt fies!

Ansonsten ist aber nicht viel zu meckern: Wenn ihr alle Apps, alle Funktionen und alle Homescreens so hergerichtet habt, wie ihr es wollt, macht das HUAWEI MatePad Pro einen verdammt guten Job. Denn egal, wofür ihr es verwendet, mit 12 GB Arbeitsspeicher und bis zu 512 GB integriertem Speicherplatz könnt ihr auch professionelle Workflows problemlos abbilden und laufen lassen. Ein absolutes Hochgeschwindigkeitsgerät für allgemeine Aufgaben ist das Tablet zwar nicht, aber für den Normalgebrauch ohne spezielle Anforderungen reicht es dennoch aus. Untermauert wird diese Aussage von Benchmarks: Hier wurden Punktzahlen von 981 (single), 3892 (multi) und 2287 (GPU) in Geekbench 5 gemessen, und 1287 (single), 4252 (multi) und 2515 (GPU) Punkte in Geekbench 6 (zum Android-Vergleich) erreicht. Mittelklasse!

Zur GoPaint-App von HUAWEI

Doch der Fokus dieses Produkts liegt bekannterweise ganz anderswo. Und zwar auf den kreativen Köpfen dieser Erde, die das grandiose Display und das Zusammenspiel mit dem HUAWEI M-Pencil zu schätzen und zu nutzen wissen. Deshalb gibt es auch die hauseigene GoPaint-App am Tablet, die euch in gewisser Weise eine noch nie dagewesene Kreativwerkstatt bietet. Denn völlig kostenfrei bekommt ihr hier eine starke App à la Procreate im Lieferumfang, die euch sofort loslegen lässt und jede Menge Werkzeuge in die Hand gibt. Das beginnt schon mal bei der Feature-Palette, die euch so gut wie jede Auswahl im Kunsthandwerk ermöglicht. Wasserfarben? Kein Problem. Rasche Reaktionszeit dank 120 Hz-Display? You got it. Kleine Anzeige, bevor ihr tatsächlich mit dem Pinsel auftippt? Alles dabei.

Zerstörungsfreies Kreieren? Rückgängig mit Zwei-Finger-Doppeltipp und Wiederholen via Drei-Finger-Doppeltipp machen es möglich. Das HUAWEI MatePad Pro wirkt wie eine leistbarere Variante eines iPad Pro (der Party-Trick mit der Pencil-Hover-Funktion ist cool) inklusive Procreate, die für Kreative in Verbindung mit der GoPaint-App tatsächlich äußerst rasch sehr interessant werden kann. Dazu kommt das entspiegelte matte Display, das mit seiner ganz eigenen Haptik und Geräuschkulisse beim Malen für Fans und Nicht-Fans sorgen kann. Auch cool ist die magnetische Halterung für den HUAWEI M-Pencil, die (korrektes Draufsetzen vorausgesetzt) den Stift anstandslos hält und sofort wieder auflädt. Doch kann das HUAWEI-Tablet deswegen den ganz Großen gefährlich werden? Leider nein.

Zur HUAWEI AppGallery

Abschließend möchte ich mich noch dem App Store des Geräts widmen, und zwar der HUAWEI AppGallery. Sie ist noch immer der drittplatzierte App Store hinter dem Google Play Store und dem iOS App Store, was die Menge an Apps und Downloads angeht – da hat sich in den letzten Jahren seit dem Wegfall der Google-Services nicht viel getan. Die AppGallery ist die zentrale Anlaufstelle, wenn ihr neue Apps für euer HUAWEI MatePad Pro herunterladen möchtet. Dementsprechend benötigt ihr hierfür ein HUAWEI ID-Konto und könnt dann all eure Käufe hier einsehen, neue Apps erkunden und euch auch für gewisse Games vorregistrieren lassen – so weit, so gut! Allerdings: Wenn man sich mal ein wenig mit diesem Marketplace beschäftigt, fragt man sich schon, was der Anreiz dabei sein soll.

Hier nutzt man diese Galerie nur aus Notwendigkeit, und viel weniger aus Freude. Werbung allernorts, Abklatsch-Apps, und viele ähnliche, oberflächliche und oftmals einfach nur lieblose Me-too-Games tummeln sich im Oktober 2024 darin, da sind Apps wie die George-App der Sparkasse, die ORF-TVthek und dergleichen fast schon rar gesät. Natürlich gibt es Umwege wie APKPure, um euch dann auf andere Art die Installationsdateien von Android-Apps zu ermöglichen. Aber da sehr viele Spiele mit den Google Play-Diensten zusammenarbeiten, habt ihr da dann die nächste Baustelle aufgerissen. Alles in allem: Wenn ihr mit den Bordmitteln zufrieden sein könnt, ist das HUAWEI MatePad Pro eine grandiose Wahl für Kreative. Ansonsten werden eher die Bastler*innen, die eine Leinwand brauchen, damit happy.

HUAWEI MatePad Pro: Die Technik

Wenden wir uns dem Datenblatt des Geräts zu, immerhin der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Innovation, die das HUAWEI MatePad Pro so en passant ermöglicht. Den Anfang macht natürlich das 12,2 Zoll große Tandem OLED PaperMatte Display mit seiner Auflösung von 2.800 × 1.840 Bildpunkten. Es bietet eine Helligkeit von bis zu 2.000 nits, deckt den P3-Farbraum ab und ist auch für draußen geeignet, dafür wird es nicht recht dunkel, was sich in dunklen Räumen bemerkbar macht. Als Arbeitsspeicher sind satte 12 GB RAM mit an Bord, und als Speicherplatz dürft ihr mit bis zu 256 respektive 512 GB arbeiten. Die Rückkameras lösen mit 13 und 8 Megapixel auf, Fotos können also mit bis zu 4K-Auflösung und Videos in Full HD erstellt werden, und die Selfie-Cam löst mit 8 MP auf.

So richtig überzeugen die Resultate nicht, wie es bei Tablets nun mal der Fall ist – aber für den Schnappschuss zwischendurch reicht es schon. Der Akku fasst 10.000 mAh und reicht dafür bis zu acht Stunden lang – hier ist wie immer euer eigener Nutzungsfall maßgeblich. Das HUAWEI MatePad Pro unterstützt (natürlich) 100 W SuperCharge und ist da recht schnell wieder aufgeladen, wer das also unterwegs benötigt, ist auf alle Fälle gut versorgt! Ansonsten gibt’s nur noch die üblichen Verdächtigen wie Bluetooth 5.2, WLAN (auch 5 GHz) sowie USB-C, und ein Fingerabdrucksensor im Standby-Button sorgt für die nötige Sicherheit. Hier nochmals, nur, um es zu erwähnen: Die Gesichtserkennung erhellt, wenn es zu finster ist, euer Gesicht mit dem Display – es gibt also keine Infrarot/LiDAR-Erkennung.