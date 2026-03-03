HUAWEI FreeBuds Pro 5 Test: Eine Klasse für sich

Hersteller HUAWEI ist vor allen Dingen stolz auf die Versatilität dieser kleinen Wunderwerke. Denn nicht nur der Sound soll beeindrucken, sondern auch der Tragekomfort, die Akkulaufzeit und die intelligente Anpassung an die Umgebung. Das Motto: Ultra-immersiver Sound trifft auf ergonomische Perfektion, basierend auf der Analyse von über 10.000 Datensätzen des menschlichen Ohrs. Was diese Mega-Ohrhörer zu einer UVP von 199,- Euro leisten, klären wir gleich nach dem Auspacken!

Die HUAWEI FreeBuds Pro 5 stellen sich nicht gerade schüchtern vor, sie betreten den Raum wie eine subtile Geste, die dennoch sofort wahrgenommen wird. Auf der offiziellen Produktwebsite präsentiert der chinesische Technologieriese seine neueste audiophile Kreation: ein Paar kabellos Ohrhörer, die mit Dual-Treiber-Technologie, künstlicher Intelligenz-gestützter Geräuschunterdrückung und einem proprietären Codec arbeiten, der Musikstreaming auf völlig neue Ebenen hebt.

Das erste Anfassen

Ihr Ladecase (die Ohrhörer sind verfügbar in den Farbtönen Sandgold, Weiß, Schwarz und Dunkelblau) fühlt sich in der Hand überraschend edel an, nicht wegen des Preises, sondern wegen der sorgfältigen Verarbeitung. Der Kunststoff, den Hersteller HUAWEI dafür verwendet, hat diese glatte Haptik, die sofort beruhigend wirkt. Das nahtlose Scharnier öffnet sich mit dieser feinen Präzision, bei der man merkt, dass jeder Zehntel-Millimeter durchdacht wurde.

Im Case selbst liegen die Ohrhörer in ihrer ovalen Form, und natürlich hat der Hersteller vier Paar Silikon-Ohrstöpseln in den Größen XS, S, M und L beigelegt. Die Inbetriebnahme ist dabei geradezu unverschämt simpel: Case in der Nähe des Smartphones öffnen, auf „Verbinden“ tippen, und man steht bereits in einer der elegantesten Audio-Verbindungen, die das Android-Universum zu bieten hat. Vorwissen? Absolut nicht nötig, und wer will, kann ein wenig mehr rausholen.

Zur HUAWEI Audio Connect-App

Folgt ihr den Instruktionen via QR-Code, so werdet ihr vom Hersteller zum Download der HUAWEI Audio Connect-App weitergeleitet. Sofern ihr eure Ohrhörer bereits mit eurem Smartphone gekoppelt habt, so findet die App das Gerät augenblicklich. Wie für solche Apps üblich zeigt auch die HUAWEI Audio Connect-App zuoberst an, wie es um den Akkustand der einzelnen Buds sowie dem Ladecase steht. Unter „Gekoppelte Geräte“ dürft ihr das Multipoint-Feature ausnutzen und etwa präferierte Produkte einstellen, mit denen sich die HUAWEI FreeBuds Pro 5 bevorzugt verbinden. Weiters könnt ihr unter dem Punkt „Geräuschschutz“ zwischen Aus, Aufmerksamkeit und Rauschunterdrückung wählen, also eure Umgebung mehr oder minder ausblenden lassen. Beim Punkt „Raumaudio“ wiederum dürft ihr zwischen Aus, Fixiert und Head-Track aussuchen, hier bleibt die Stimme der Musik fix im Raum stehen, und eure Kopfbewegungen verleiten euch dazu, zu denken, die Quelle kommt aus einer bestimmten Richtung. Sehr cool!

Unter „HUAWEI Sound“ versteht die HUAWEI Audio Connect-App in Wahrheit die hauseigenen Equalizer. Anstatt euch aber mit Bändern zu langweilen, gibt es schriftliche Beschreibungen wie „Lebensecht und immersiv“, „Konzertsaal-Erlebnis“ oder „Mehr rhythmische Klarheit“. Wer aber weiß, wie es geht, kann unter „Benutzerdefinierter EQ“ einen Zehn-Band-Equalizer nach eigener Vorliebe abmischen und abspeichern. Unter „Adaptives Audio“ könnt ihr die adaptive Lautstärke sowie die Gesprächserkennung ein- oder ausschalten. Die HUAWEI FreeBuds Pro 5 bieten fast schon selbstverständlich alles an, was zum guten Ton gehört, darunter Gestensteuerung, Kopfsteuerung, Trageerkennung, Passtest für Ohrhörer, eine Option für Memory Foam-Ohrhöreraufsätze, eine Gerät finden-Funktion, Ladebehälter-Einstellungen (ob er Töne abspielen darf), Geräteeinstellungen wie etwa Niedrige Audiolatenz oder Rauschunterdrückung mit nur einem Kopfhörer und Firmware-Updates. Im März 2026 war HarmonyOS 6.0.0.234 aktuell.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 im Alltag

Wenn ihr die FreeBuds Pro 5 zum ersten Mal ins Ohr setzt, gibt es diesen Moment des Staunens, der schwer zu beschreiben ist. Die Passform, sofern ihr die richtigen Ohrhöhrer-Aufsätze gewählt habt, schmiegt sich geradezu in euer Ohr. Die 5,5 Gramm pro Ohrhörer machen sich kaum bemerkbar; selbst nach vier Stunden ununterbrochener Nutzung etwa beim Pendeln oder im Büro fühlt sich das Tragen noch angenehm an. Das Gewicht ist dabei strategisch verteilt, so dass es nie zu diesem typischen „Druckpunkt“-Problem kommt, das man von günstigeren Modellen kennt.

Im Alltag zeigt sich schnell: Diese Ohrhörer machen, was sie sollen, und machen es leise. Die aktive Geräuschunterdrückung lässt einen zwar nicht in eine völlige Stille versinken, aber die störenden Kanten der Umwelt werden elegant abgerundet. Eine Zugfahrt wird zur beruhigenden Abendstimmung, die laute U-Bahn zu einem fernen Brummen. Das Gespräch mit dem Kollegen am nächsten Schreibtisch? Mit eingeschalteter Gesprächserkennung oder nach kurzem Drücken der Buds ist man sofort präsent, ohne die Ohrhörer herauszunehmen. Das funktioniert wirklich gut!

Der Klang und vieles mehr

Beim Eintauchen in die Besonderheiten der FreeBuds Pro 5 wird schnell klar, warum HUAWEI so stolz auf diese Generation ist. Das Dual-Treiber-System mit einem ultralinearen Tieftöner von 11 Millimetern Durchmesser und einem ultradünnen Hochtöner von 6 Millimetern erzeugt einen Frequenzbereich von 10 Hz bis 48 kHz. Das klingt in Zahlen vielleicht abstrakt, doch in der Praxis bedeutet das: Der Bass ist vorhanden und die Höhen sind kristallklar, ohne zu schrill zu wirken. Ein Cello in einem Klassik-Stück entfaltet sich mit einer Tiefe, die man sonst nur von teureren Produkten gewöhnt ist. Ein Podcast wird zur kristallklaren Konversation, bei der jedes Wort sitzt. Das Highlight schlechthin ist aber wohl die neue KI-gestützte Dual-Engine-Geräuschunterdrückung, die um 220 Prozent effektiver sein soll als beim Vorgänger. Das klingt zunächst nach reinem Marketing-Gewäsch, doch im realen Leben, etwa beim Joggen im Park, bei Wind, oder in einem Büro mit vielen Nebengeräuschen, merkt man den Unterschied dann doch deutlich.

Selbst die Bedienung an den Ohrhörern selbst, oft ein Schwachpunkt in dieser Gerätekategorie, funktioniert exakt. Das Quetschen der Stengel lässt euch niemals im Stich, es gibt keine Fehleingaben. Sogar die Lautstärkeregelung via Streichen ist einfach so, wie man es sich vorstellt: Läuft. Selbst die ziemlich neuen und sehr tech-intensiven Funktionen wie beispielsweise das Head-Tracking, das die Stimme völlig losgelöst von der Instrumentenpalette vor euch platziert und auch dort belässt, selbst wenn ihr den Kopf dreht: Alles funktioniert nahtlos und völlig verzögerungsfrei. Während in der Vergangenheit günstigere Gerätschaften mit diesem Feature noch zu kämpfen hatten, bringen die HUAWEI FreeBuds Pro 5 jegliche Art von Annehmlichkeit ganz einfach in den Sub-200-Euro-Bereich. Gepaart mit einer guten Ausdauer (bis zu neun Stunden sind ohne ANC und Sonderoptionen drin, mit allem immer noch bis zu fünf Stunden) sind die Ohrhörer nicht nur für eine schmale Zielgruppe geeignet, sondern für alle Interessierten eine Option!

HUAWEI FreeBuds Pro 5: Die Technik

Die HUAWEI FreeBuds Pro 5 (zum Datenblatt) sind auf der Höhe der Zeit, und einige Aspekte gehen sogar deutlich darüber hinaus. Der neue L2HC 5.0 Codec ermöglicht Datenraten von bis zu 4,6 Megabit pro Sekunde bei kompatiblen HUAWEI-Geräten, während Standard-Android-Geräte auf LDAC zurückgreifen. Das ist ungefähr die 18-fache Bandbreite der Apple AirPods Pro mit AAC-Codec. Die Ohrhörer arbeiten mit Bluetooth 6.0 und integrieren den proprietären Kirin A3 Chip für stabile Verbindungen. Was die Hardware angeht: Jeder Ohrhörer beherbergt einen 60 mAh Akku, das Case stellt 537 mAh zur Verfügung. Das reicht für rund neun Stunden Musikwiedergabe ohne Geräuschunterdrückung, oder knapp fünf Stunden mit aktiviertem ANC und Qualitäts-Codec.

Mit dem Ladecase sind insgesamt bis zu 38 Stunden möglich, eine Aussage, die sich im Test bestätigt hat, wenn ihr weder ANC noch LDAC-Qualität verwendet. Das IP54-Zertifikat bedeutet: Im Alltag ist das Gerät zumindest vor Regenschauern geschützt. Untertauchen sollten aber weder die HUAWEI FreeBuds Pro 5 noch ihr entsprechendes Ladecase! Beim Thema Audio-Verarbeitung sind es letztlich die dualen DSPs und DACs, die den Unterschied machen. Jeder Treiber hat sein eigenes System, was eine präzisere Klangerzeugung bedeutet. HUAWEI bewirbt auch eine „Sprachreinigung mit drei Mikrofonen“ für Anrufe, und tatsächlich: Telefongespräche sind kristallklar, Windrauschen wird effektiv gefiltert. Das bringt uns dann auch schon zum Fazit!