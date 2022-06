Huawei FreeBuds Pro 2 mit weltweit erstem Hi-Res Dual Sound System angekündigt

Huawei enthüllte vor kurzem eine Vielzahl von neuen Produkten an, darunter die 16 Zoll Laptops Huawei MateBook D 16 und Huawei MateBook 16s, das erste Huawei Tablet mit E-Ink-Bildschirm Huawei MatePad Paper, neue Ergänzungen der nova Smartphone-Familie – das Huawei nova Y70 und Huawei nova Y90 – und die neueste Ergänzung der Audio-Gerätefamilie, die High-End In-Ear-Kopfhörer Huawei FreeBuds Pro 2.

Was haben die neuen In-ears zu bieten?

Die Freebuds Pro 2 zeichnen sich durch eine Klangqualität aus, die durch das Dual Sound System erreicht wird und verfügen über zwei integrierte Digital-Analog-Wandler-Chips (DAC) sowie einen dynamischen Vierfachmagnet-Treiber mit fortschrittlicher digitaler Frequenzweiche. Das ermöglicht es dem Gerät, zwischen hohen und niedrigen Frequenzen zu unterscheiden sowie über einen hochauflösenden LDAC-Codec. Ausgestattet mit dem branchenweit ersten Triple MIC ANC TWS-System, das im Vergleich zum Vorgängermodell eine um 15 % höhere Geräuschunterdrückung verfügt, bieten sie die klarste Klangqualität der Branche. In bestimmten Szenarien kann eine maximale Rauschunterdrückungstiefe von 47 dB erreicht werden.

Die Huawei FreeBuds Pro 2 sind außerdem mit drei dynamischen Algorithmen zur Optimierung des Audioklangs ausgestattet, die in der Lage sind, Änderungen der Lautstärke, Unterschiede in der Struktur des Gehörgangs und Änderungen des Tragestatus in Echtzeit zu erkennen. Die neuen In-Ear Kopfhörer unterstützen außerdem den All-Scenario Seamless AI Life-Ansatz von Huawei dank einfacher Konnektivität mit jedem Smartphone-Betriebssystem und Benutzerfreundlichkeit in allen Alltagssituationen. Entwickelt wurden die High-End Kopfhörer in Zusammenarbeit mit den Hi-Fi Spezialisten von DEVIALET.

Huawei FreeBuds Pro 2 Preis und Verfügbarkeit