HUAWEI bringt MatePad Pro 12,2“ und setzt neue Trends im Bereich Smart Health

Im Rahmen des internationalen Launch Events in Berlin stellte HUAWEI heute eine Reihe an Wearables vor. Auch ein Tablet wurde präsentiert!

Über das HUAWEI-Event

Neben Wearables (der HUAWEI WATCH 5, der HUAWEI WATCH FIT 4-Serie und den FreeBuds 6) und Audio-Produkten wurde auch das HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll 2025 präsentiert. Es verfügt über ein innovatives Tandem-OLED-PaperMatte-Display, das die Bildschirmhelligkeit deutlich erhöht und die Blend- und Reflexionsschutzfunktionen verbessert. In Verbindung mit dem HUAWEI Glide Keyboard, das ein Tippgefühl wie auf einem PC und einen hohen Tragekomfort bietet, einem Ladekompartment, in dem der Stift verstaut werden kann, und einer verbesserten HUAWEI Notes-Anwendung erreicht das HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll 2025 neue Höhen in Sachen Produktivität. Das HUAWEI MatePad Pro 12,2 Zoll wird ab Juni 2025 erhältlich sein – weitere Informationen folgen in Kürze.

Zum Huawei MatePad Pro 12,2 Zoll