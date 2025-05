FreeBuds 6 von HUAWEI bringen Klang in Studioqualität und ANC

HUAWEI hat heute die neuen HUAWEI FreeBuds 6 vorgestellt und damit ein neues Kapitel im Bereich Premium-Audio eingeläutet.

Über die HUAWEI FreeBuds 6

Mit dieser neuen Generation Open-Fit-Kopfhörer bringt HUAWEI technologische Innovationen und ein neues Klangniveau zusammen – und definiert das Open-Fit-Hörerlebnis grundlegend neu. Die FreeBuds 6 sind mit einem Dual-Driver-System ausgestattet, das kraftvolle, präzise Bässe und klare, ausgewogene Höhen liefert. Dank verlustfreier Audioübertragung mit bis zu 2,3 Mbit/s ermöglichen sie ein nahtloses Musikerlebnis in hoher Auflösung. Das schlanke, ergonomische „Droplet“-Design verbindet hohen Tragekomfort mit einem modernen Look. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch Funktionen wie stabile und klare Anrufe sowie intelligente Geräuschunterdrückung – für eine unkomplizierte Kommunikation in jeder Situation. Die HUAWEI FreeBuds 6 sind die ersten Open-Fit-Kopfhörer von Huawei mit einem 11-mm-Doppelmagnettreiber. Ergänzt durch die neue Bass Turbo 2.0-Akustikarchitektur liefert das System ein besonders resonantes Klangbild – mit satten Tiefen bis 14 Hz und klaren Höhen bis zu 48 kHz.

Im Unterschied zu vielen anderen Open-Fit-Kopfhörern, die auf eine einzelne Akustikeinheit setzen, ermöglicht das Dual-Driver-Design eine differenzierte und präzise Wiedergabe über das gesamte Frequenzspektrum hinweg – sowohl im Bass- als auch im Hochtonbereich. Ermöglicht wird dies durch die sogenannte „Triple-System-Architektur“: Das akustische System, das Steuerungssystem und das Batteriesystem sind räumlich voneinander getrennt im Inneren der Ohrhörer untergebracht. Diese strukturierte Bauweise schafft den nötigen Platz für zwei separate Treibereinheiten – eine technische Premiere im Open-Fit-Portfolio des Herstellers. Die FreeBuds 6 sind die ersten Open-Fit-Kopfhörer von HUAWEI, die hochauflösenden, verlustfreien Klang mit einer Übertragungsrate von bis zu 2,3 Mbit/s unterstützen. Damit bieten sie die höchste Datenrate, die HUAWEI bislang bei kabellosen In-Ear-Modellen erreicht hat. Möglich wird das durch den neuen L2HC 4.0-Codec, der Musik in 48 kHz / 24 bit überträgt. Nutzer*innen profitieren von einer besonders detailreichen, dynamischen Klangwiedergabe – ganz ohne Kabel.

Elegant und glasklar

Mit dem neuen, tropfenförmigen Design verbinden die HUAWEI FreeBuds 6 technologische Qualität mit modischem Anspruch. Die natürliche Silhouette eines Wassertropfens passt sich ergonomisch an unterschiedliche Ohrformen an – für hohen Komfort auch bei langem Tragen. Metallisch schimmernde Oberflächen erzeugen je nach Lichteinfall einen aurora-ähnlichen Glanz, der die FreeBuds 6 auch optisch zum Hingucker macht. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist das Gehäuse um 12 Prozent kleiner – die FreeBuds 6 sitzen dadurch besonders leicht im Ohr und eignen sich ideal für den Alltag. Die HUAWEI FreeBuds 6 ermöglichen stabile und klare Anrufe für ein vielseitiges Audioerlebnis. Möglich macht das ein neues VPU-Knochenschallmikrofon in Kombination mit einer separat abgestimmten Schallkammer. Diese Technik erkennt die Stimme besonders präzise und trennt sie zuverlässig von Störgeräuschen.

Dank intelligenter Geräuschunterdrückung werden Hintergrundgeräusche von bis zu 95 dB sowie Windgeräusche bei bis zu 8 m/s effektiv herausgefiltert – für verständliche Gespräche auch unterwegs, bei Wind oder in lauter Umgebung. Egal ob beim klassischen Telefonat, im Online-Meeting oder bei Sprachchats über Apps: Die FreeBuds 6 ermöglichen klare Kommunikation, damit der Fokus ganz beim Gespräch bleibt. Was kostet der Spaß? Die HUAWEI FreeBuds 6 sind ab sofort zu einem Preis von 159,- Euro in den Farben Lila, Schwarz und Weiß erhältlich. Zum Launch-Start erhalten alle, die eines der Modelle der HUAWEI FreeBuds 6 im HUAWEI Online Store oder Flagship Store bis zum 19. Juni 2025 erwerben, eine Verlängerung der Herstellergarantie auf 3 Jahre gratis dazu. Hinzu kommt ein 20,- Euro Mitglieder-Gutschein, der über die Anmeldung auf der offiziellen Webseite erlangt werden kann.