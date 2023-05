HTC U23 pro samt Vorbestelleraktion angekündigt

Das HTC U23 pro verfügt zudem über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, IP67-Schutz gegen Staub und Wasser sowie ein Display aus Gorilla Glass Victus. Das Gerät besticht nicht nur durch großartige Funktionen, sondern liegt durch das schlanke Design auch gut in der Hand. Erhältlich ist das HTC U23 pro in elegantem Coffee Black oder dezentem Snow White.

HTC kündigt das HTC U23 pro an. Das Smartphone verfügt über 5G und ein leistungsstarkes Quad-Kamera-Array, einschließlich einer 108MP-Hauptkamera mit OIS und einem scharfen 6,7-Zoll-FHD+-OLED-Display mit 120Hz für ruckelfreie scharfe Bilder und Videos. Das HTC U23 pro ist mit dem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 12 GB RAM und 256 GB Speicher ausgestattet, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Eine Kamera für jede Situation

Das HTC U23 pro verfügt über vier Kameras und verbesserte Algorithmen. Dazu zählen unter anderem der Super Night Mode, der für klarere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt und Nutzern dabei hilft, den perfekten Moment in Bildern festzuhalten. Die Hauptkamera ist mit einer f/1.7-Blende sowie 108 Megapixel mit OIS ausgestattet, um lebendige Details zu erfassen. Zudem können Videos in 1080p HDR mit Bildstabilisierung aufgenommen werden. Mit der 32-Megapixel-Frontkamera (f/2.45) können Nutzer jederzeit perfekte Selfies und Livestreams aufnehmen.

Die 8-Megapixel-Ultrawide-Kamera (f/2,4), die 5-Megapixel-Makrokamera (f/2,2) und die 2-Megapixel-Tiefenerkennungskamera (f/2,4) vervollständigen das Fotografen-Toolkit. Dadurch können Motive – selbst weite Landschaften – detailgenau aufgenommen werden.

Der perfekte Begleiter mit Durchhaltevermögen

Der große 4.600-mAh-Akku hält den ganzen Tag und ist mit einer 30W-Schnellladefunktion und 15W Wireless Charging ausgestattet. Dadurch ist das HTC U23 pro immer einsatzbereit. Zudem eignet sich das HTC U23 pro auch hervorragend in Verbindung mit der VIVE XR Elite, denn dank HDCP 2.2 können Nutzer ihre Lieblingsserien und -filme von Apps wie Netflix und Disney+ auf das VIVE XR Elite Headset streamen und somit auf ihrer eigenen 300-Zoll-Kinoleinwand genießen.

VIVERSE und darüber hinaus

Das HTC U23 pro bietet neuartige Funktionen für alle diejenigen, die in das Metaversum eintauchen möchten. So können Nutzer ihren eigenen digitalen Avatar erstellen und dank zahlreicher sozialen und immersiven Interaktionsmöglichkeiten mit der Realität verschmelzen. Mit der VIVERSE App können die Avatare zusätzlich mit neuen Styles und Accessoires ausstattet werden.

Preis und Verfügbarkeit

Das HTC U23 pro kann ab heute auf HTC.com sowie bei Motion, Handytick, Moon und Smieten zu einer UVP von 549 EUR vorbestellt werden. Darüber hinaus bietet HTC eine Sonderaktion an: Wer das HTC U23 pro im Zeitraum vom 18. Mai 2023 bis zum 4. Juni 2023 auf HTC.com vorbestellt, erhält ein Paar HTC True Wireless Earbuds Plus im Wert von 79 EUR in Schwarz oder Weiß (solange der Vorrat reicht und je nach Verfügbarkeit der Farben) kostenlos dazu.