HP Pavilion 24 und Pavilion 27: Neue All-in-one-PCs

Der Computerhersteller HP hat die Pavilion 24 und Pavilion 27-All-in-ones angekündigt. Was diese Windows-Rechner so drauf haben, lest ihr hier!

Über den HP Pavilion 24 und 27

Wer beim ersten Hinsehen an den Apple iMac denkt, liegt gar nicht mal so falsch. Das All-in-one-Prinzip bei Computern wird nur von wenigen Herstellern ernst genommen, und HP ist einer davon. Mit dem Pavilion 24 und dem Pavilion 27 kommen zwei neue AIOs, die ab Mitte Juni bestellbar sein sollen. Die Bildschirmdiagonalen bei den Geräten betragen wenig überraschend jeweils 24 und 27 Zoll. Optional werden 4K-Bildschirme erhältlich sein, auf jeden Fall könnt ihr zwischen Intel i7- und AMD Ryzen 7-Chips wählen sowie die im Inneren verbaute Nvidia GTX 1650 genießen. Neu ist das im Standfuß integrierte Qi-Ladepad für drahtloses Laden.

Das ist eine neue Entwicklung für All-in-ones, die es bislang so nicht gegeben hat. So lässt sich während des Arbeitens oder Spielens euer kompatibles Mobilgerät aufladen, ohne es anstecken zu müssen. Eine Pop-up-Kamera mit fünf Megapixeln ermöglicht euch Videotelefonie und wird nur dann sichtbar, wenn sie benötigt wird. Kein Abkleben der Webcam mehr! Zwei Lautsprecher von Bang & Olufsen sorgen für das Klangbild des HP Pavilion 24 und Pavilion 27. Ab Mitte Juni sind sowohl der HP Pavilion 24 ab 699 Euro und der HP Pavilion 27 ab 999 Euro erhältlich. Was haltet ihr von den neuen All-in-one-Rechnern?