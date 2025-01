How-To: Tausende Platinpunkte für My Nintendo-Belohnungen dank Fire Emblem Heroes!

Ihr wollt euch süße My Nintendo-Belohnungen holen, doch ihr braucht Platinpunkte? Fire Emblem Heroes schafft Abhilfe!

Nintendo <3 Fire Emblem Heroes

Man kennt es: Da geht man auf die My Nintendo-Website, sieht im Punkt “Belohnungen erhalten” die My Nintendo Store-Belohnungen und kann sich kaum entscheiden. Geschenkbänder, Pikmin-Vasen, Tragetaschen, Pinsets, Ringbücher, Schlüsselanhänger und mehr – und das gratis! Nur den Versand müsst ihr selbst bezahlen, wenn ihr genügend Platinpunkte euer Eigen nennen könnt. Ob Mappenset, Smartphone-Ring, Geschenkebox oder Untersetzer-Set: Alles kostet einen dreistelligen Betrag an Platinpunkten, und rasch ist der eigene Vorrat aufgebraucht.

So bekommt ihr Tausende Platinpunkte

Ladet euch zunächst Fire Emblem Heroes für iOS oder für Android herunter. Danach gilt es, das Spiel mit dem eigenen Nintendo-Account zu verknüpfen, damit die Belohnungen korrekt übertragen werden können. Doch was ist zu tun? Es gilt, das Spiel im Prinzip durchzuspielen. Denn wenn ihr auf der Missionsseite von My Nintendo reinschaut, gibt es jede Menge Belohnungen für euch – immer 100 Platinpunkte -, wenn ihr ein Kapitel im Spiel abschließt. Und derer gibt es viele! Ihr müsst also nur ein wenig Zeit investieren. Da es ein Strategietitel ist, müsst ihr nur den Anweisungen folgen.

Insgesamt dauert es nicht lange, bis ihr freigespielt werdet, da nach Abschluss des ersten Kapitels das “Auto-Kampf”-Feature freigeschalten wird. Danach könnt ihr in den Einstellungen die Animationen deaktivieren, um das Geschehen noch weiter zu beschleunigen. Denn eure starke Party kommt nun mit Leichtigkeit durch die Kapitel, und der Autokampf ohne Animationen macht das zu einer Sache von wenigen Sekunden pro Level. Einfach die Dialoge überspringen und die weiteren Kapitel starten, so könnt ihr ganz nebenbei Tausende Platinpunkte verdienen!

Den Beutel füllen

Habt ihr dann einige Kapitel abgeschlossen, könnt ihr mit dem Knopf “Jetzt einsammeln” all eure Punkte auf einmal beanspruchen. Hierzu einfach auf die My Nintendo-Missionsseite gehen und – sofern ihr eingeloggt seid – unten auf besagten Knopf drücken. Das war’s! Ganz Findige zählen vorher ab, wie viele 100er-Schritte in Platinpunkten sie für den gewünschten Kauf von My Nintendo-Belohnungen benötigen. Denn diese Platinpunkte haben ein Verfallsdatum! Sie bleiben für genau sechs Monate in eurer Börse, bevor sie unwiderruflich verfallen.

Falls ihr also die Idee hättet, gleich mal Fire Emblem Heroes in seiner Gesamtheit durchzuspielen, um die sauer verdienten Platinpunkte am Konto zu haben – lasst das lieber bleiben. Es empfiehlt sich, hier eher just vor einem Kauf ein paar Minuten zu spielen, damit ihr die gewünschte Anzahl an Platinpunkten frisch aufs Konto bekommt und dann sogleich ausgeben könnt. Da ihr nur den Versand bei solchen Bestellungen bezahlen müsst – und der ist überschaubar -, habt ihr so die ideale Möglichkeit, euch selbst oder Nintendo-Fans in eurer Nähe so nicht nur zu Weihnachten, sondern auch unterjährig tolle Geschenke zu bereiten!

Die Kurzfassung

Fire Emblem Heroes herunterladen

herunterladen Mit Nintendo-Account verknüpfen

Ein Team mit 5-Sterne-Helden bilden

Dieses im Tutorial einsetzen und aufle

“Auto-Kampf”-Feature freischalten

In Einstellungen Animationen ausschalten

Die Story Schritt für Schritt durchspielen lassen

Belohnungen auf der Website einheimsen

Bestellung auf My Nintendo aufgeben

Freude mit den tollen Belohnungen haben

So sieht das im Spiel Fire Emblem Heroes Schritt für Schritt aus – wenn ihr das Team beisammen habt: