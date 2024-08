House Flipper 2: Update bringt Handtücher, Moos und Unkraut

Das kostenlose Update zu House Flipper 2 enthält neben 150 neuen Artikeln auch eine neue Innenstadt namens Old Pinnacove.

House Flipper 2, ein Spiel für Leute, die am Wochenende Mietobjekte reparieren möchten, ohne sich an problematischen Aktivitäten in der realen Welt wie dem Kauf von Immobilien oder dem Einatmen von schwarzem Schimmel zu beteiligen, hat nun ein großes kostenloses Update erhalten. Das neue Update, Summer in Old Pinnacove, fügt eine Innenstadt zum Erkunden und einen neuen Job hinzu, bei dem wir einem Typen namens Simon helfen, dessen Allergien sein Wohnungsglühen erschweren. Es hat auch 150 neue Artikel, darunter etwa:

Ein gemütliches Lagerfeuer, perfekt zum Braten von S’mores

Dekoratives Moos

Stilvolle Markisen

Sommer-Essentials wie Flip-Flops, Sonnenbrillen und sechs neue Handtücher

Invasive Unkrautarten

Vorhänge können jetzt auf Knopfdruck geöffnet und geschlossen werden, Gegenstände können auf Pavillons und Gerüsten platziert werden, und der Verkauf teurer Gegenstände erfordert einen längeren Klick.