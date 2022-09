House Flipper 2 kommt im Jahr 2023, lässt euch Häuser von Grund auf bauen

House Flipper 2 kommt 2023 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen. Was es alles neu macht, lest ihr gleich hier bei uns!

Mehr zu House Flipper 2

Die große Änderung gleich zum Beginn: Nicht der Story-Modus ist wieder mit von der Partie, zudem wird es einen Sandbox-Modus geben, in dem ihr Häuser von Grund auf neu bauen könnt, anstatt nur bestehende umzureißen. “Wir haben viel Herz und Geschichte in House Flipper 2 gesteckt, unsere treuen Werkzeuge poliert, uns auf die Kreativität der Spieler:innen konzentriert und Geheimnisse hinzugefügt, um sie aufzudecken”, so Lead Producer Jakub Bujas. “Wir denken, dass wiederkehrende und auch brandneue Fans gleichermaßen Spaß daran haben werden, die Gemeinschaft von Pinnacove zu entspannen, zu kreieren und zu erkunden”. Das Aufräumen und komplettes Überarbeiten von Häusern scheint nicht nur im TV, sondern auch am Simulations-Markt ein Erfolg zu sein.