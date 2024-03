Hotel Paradies: Tolle Angebote im Refugium der Meraner Weinberge

In Dorf Tirol im Meraner Land schmiegt sich ein bemerkenswertes Juwel des gepflegten Genusses in die Weinberge. Nomen est omen.

Das Hotel Paradies ist umgeben von herrlicher Natur und erholsamer Ruhe. Liebevoll und familiär geführt, verwöhnt das geschmackvolle Hotel mit kostbaren Urlaubsmomenten. Über 300 Sonnenstunden im Jahr erfreuen Mensch und Natur. Vom Hotel Paradies geht es hinaus zum Wandern, Biken, Spazieren und Golfen im Meranerland. Eine exklusive Wellnessoase begleitet die Wohlfühl-Auszeit an diesem schönen Plätzchen. Sauna und Dampfbad entfalten ihre wohltuende Wirkung. Eine Paradies-Massage ist ein Highlight, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Der Paradies-Garten offenbart sich als besonders lauschige Oase an Sommertagen. Die Panorama-Liegewiese mit unverbautem Blick auf Meran und der schöne Pool laden zum Entspannen ein. Gäste, die es sich besonders gutgehen lassen möchten, können neuerdings das Paradies-Spa als Private Spa buchen. So wird die Me-Time zur unvergleichlichen Quality-Time. Im Hotel Paradies steckt viel Liebe in hochwertigen Details. In den Zimmern und Suiten bilden Möbel, die aus ausgewählten Hölzern für diese Räume maßgefertigt wurden, und handverlesene Stoffe und Dekorationen ein anmutiges, stilvolles Wohnerlebnis.

In der Küche sind echte „Künstler der Geschmäcker” am Werk. Von früh bis spät kreieren sie aus sorgfältig ausgewählten, qualitätsvollen Lebensmitteln Köstlichkeiten. Was wäre Südtirol ohne ein gutes Glas Wein? Weinliebhaber sind im Paradies an einer hervorragenden Adresse in den Weinbergen. Der Gastgeber und Hoteleigentümer Christian ist ein großer Weinkenner und lagert ausgezeichnete Tropfen in seinem Keller. Seine Weinverkostungen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Aktuelle Angebote

Apfelblüte (31.03.–28.04.24)

Leistungen: 4 Übernachtungen, 5-Gänge-Wahlmenü im Rahmen der Halbpension, täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet, Abschiedsgeschenk, Südtirol GuestPass – Preis p. P.: ab 512 Euro

Wellnesswochen (26.05.–16.06.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen, 5-Gänge-Wahlmenü im Rahmen der Halbpension, täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet, Massagegutschein im Wert von 35 Euro p. P., Südtirol GuestPass – Preis p. P.: ab 910 Euro