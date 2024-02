Hotel Panorama Royal****s: Ein Balance- und Kraftort für Körper und Seele

In Balance kommen und kraftvoll durchs Leben gehen, dafür ist das Hotel Panorama Royal****s ein ganz besonderer Platz. Wer dort in die Relax Dream World eintaucht, genießt ein unglaubliches Wellnesserlebnis. Ruhen und schwimmen, saunieren und entspannen – diese 7.500 m2 sind der Inbegriff von Vielfalt, Großzügigkeit und exklusiven Wellness-Varianten. Der Sommer wird magisch: Im herrlichen Panorama Park laden die Pool-Landschaft, der Naturteich und erholsame Ruheinseln zum Träumen unter der Sonne. Die Wasserwelt mit den vielen verschiedenen Salzwasser- und Süßwasser-Pools in- und outdoor ist jeden Besuch wert. Ganz zu schweigen von der Saunalandschaft, die alle Stücke spielt. Hot und Bio, Sole und Kräuter, Dampf und Infrarot – alles, was das Herz der Saunagänger:innen erwärmt, schmiegt sich in das elegante Ambiente. Wellness im Hotel Panorama Royal geht gerne einen Schritt weiter. Hier kommen Körper und Seele ins Gleichgewicht. Zum Innehalten bieten sich einladende Relaxwelten und Energieplätze an. Yoga, Qi Gong und Meditation haben einen fixen Platz im Panorama Royal.

Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt, so der Dichter Ernst Ferstl

Panorama Royal goes outdoor

Golfer:innen finden sich im Hotel Panorama Royal inmitten mehrerer Golfplätze. Sie erreichen in nur einer halben Stunde die Golfplätze Wilder Kaiser in Ellmau, Kitzbühler Alpen Westendorf, Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kaiserwinkel in Kössen, Achensee und Zillertal-Uderns. Für das abwechslungsreiche Golfen bietet das Hotel eine 5er-, 4er oder 3er Golf Tirol Card an und zur Stärkung für ein schönes Spiel gibt es das Energie-Lunch-Paket für unterwegs. Auf dem sonnigen Hochplateau rund um das Hotel kommen Gäste des Panorama Royal in Bewegung. Beim Wandern und Nordic Walking tief durchatmen. Mit dem Bike eine Runde fahren. Das Hotel lädt zum Badminton und zum Spiel an der Boggia Bahn, zum Tischtennis und Outdoor-Schach. Meditationen und QiGong finden in der warmen Jahreszeit unter freiem Himmel statt.

Jeder genießt auf seine Art und Weise. Wer nach einem Tag des Wellbeing im Restaurant Platz nimmt, freut sich über feinste Kulinarik. Das Panorama Royal wurde von Gault&Millau als das „Beste Halbpension-Hotel“ in Österreich ausgezeichnet. Einen ganz besonderen Abend auf Drei-Hauben-Niveau bietet das „Atelier Freund-Schafft“ – acht Gänge im eleganten Ambiente, jedes Gericht ein Kunstwerk, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Das Panorama Royal wurde auf einem Energiefeld errichtet. Gastgeber Peter Mayer und sein professionelles Team haben hier einen besonderen Ort geschaffen, um Energie und Lebenskraft zu schöpfen, um Achtsamkeit zu leben und Regeneration zu spüren.