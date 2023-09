Horrorstreifen Bed Rest erscheint am 6.10.2023 auf DVD und Blu-ray

Horrorfans aufgepasst – Leonine bringt mit Bed Rest einen interessanten Genrevertreter vom Produzenten von Scream am 6.10.2023 auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Julie (Melissa Barrera) und ihr Mann Daniel (Guy Burnet) freuen sich auf ihr gemeinsames Baby im neuen Haus, doch als Julie bis zur Geburt strenge Bettruhe verordnet wird, steigen ihr Monotonie und Isolation bald zu Kopf. Plötzlich sieht und hört sie unheimliche Dinge im Haus, die von ihrem Mann und der Hebamme jedoch unbemerkt bleiben. Während ihr Umfeld ihre mentale Stabilität immer stärker in Zweifel zieht und um ihre Gesundheit fürchtet, muss sich Julie selbst auf die Suche nach Antworten machen. Dabei steht sie den Dämonen ihrer Vergangenheit und den mysteriösen Phänomenen im Haus ganz allein gegenüber. Nur sie selbst kann das Leben ihres ungeborenen Babys jetzt noch retten.

Seit „In the Heights“ wird Melissa Barrera in Hollywood als neuer Shooting Star gefeiert. Ihre Hauptrollen in „Scream VI“ sowie der Survival-Dramaserie „Keep Breathing“ machten sie zur neuen Scream Queen und BED REST (von den Produzenten von „Scream“) zu einem Muss für alle Fans des Genres! Unter der Regie von Lori Evans Taylor (u.a. Drehbuchautorin von „Final Destination 6“) spielt der Cast um Guy Burnet („Pitch Perfect 3“, „The Aggair“) und Edie Inksetter („Saw: Spiral, the Handmaid‘s Tale“) gekonnt mit den ureigensten Ängsten. Inspiriert von klassischen Horrorthrillern wie „Rosemary‘s Baby“ (1968), „Das Waisenhaus“ (2007) oder „The Others“ (2007) ist BED REST ein stilvoller Psychothriller, der nicht nur seine schwangere Protagonistin, sondern auch das Publikum in Schrecken versetzen wird.