Horror-Fans atmen auf: Immortality-Macher sorgen für Nachschub

Sam Barlow hat die nächsten beiden Spiele des Immortality-Entwicklers und Herausgebers Half Mermaid angekündigt.

Mehr zu den neuen Games

Kurz nachdem stark redigierte Produktseiten für Project C und Project D auf Steam live gegangen waren, teilte der CEO von Half Mermaid in einem Interview mit Kinda Funny Games ein paar weitere Details über die Spiele, die ihn in das Horror-Genre zurückkehren lassen. Während Barlow am besten für die Regie und das Schreiben von Her Story, Telling Lies und Immortality bekannt ist, schrieb und entwarf er zuvor Silent Hill Origins für PS2 und Silent Hill: Shattered Memories für Wii und PS2. “Einer von ihnen ist in der Tradition von Immortality gehalten, baut auf einigen dieser Technologien auf, geht aber in eine coole Richtung”, sagte er über Projekt C. “Ich denke, wenn man sich die Steam-Tags ansieht, erkennt man, dass es Horror ist, Sci-Fi-Horror, es ist eine sehr coole Prämisse.“