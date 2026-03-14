Horror auf der Insel Hortus: Erster Ritual Tides Gameplay-Trailer veröffentlicht

Das Independent-Studio Vertpaint hat den ersten Gameplay-Trailer zu seinem kommenden First-Person-Horrorspiel Ritual Tides präsentiert. Damit bekommt ihr einen ersten Einblick in das düstere Setting einer mysteriösen britischen Insel im 19. Jahrhundert. Auf Hortus erwacht ihr allein an einer gnadenlosen Küste und müsst euch durch verlassene Siedlungen und die verfallenden Überreste einer einst blühenden Gemeinschaft schlagen.

Was erwartet euch?

Hinter dem Projekt steht ein Team aus erfahrenen Entwickler:innen, das von Branchengrößen bereits als hochkarätige Spezialeinheit der Spieleentwicklung bezeichnet wurde. Unterstützung erhält die Produktion zudem von namhafter Seite: Der gefeierte Horror-Autor Adam Nevill hat am Skript mitgewirkt, während der bekannte Creator Daz Games das Projekt nicht nur unterstützt, sondern im Spiel selbst die Rolle des Charakters Phineam übernimmt.

Technisch setzen die Entwickler:innen auf eine visuelle Qualität, die moderne AAA-Produktionen übertreffen soll. Ihr könnt euch auf komplett neu entwickelte First-Person-Systeme und Kampfmechaniken freuen, die speziell für die beklemmende Atmosphäre von Ritual Tides entworfen wurden. Ihr dürft gespannt sein, wie sich diese Immersion im fertigen Spiel anfühlt, wenn ihr die trostlose Landschaft erkundet.