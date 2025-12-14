Zurück in der Wildnis: Warum Horizon Zero Dawn Remastered immer noch begeistert

Schon fast ein Jahr ist es her, wo mit Horizon Zero Dawn Remastered eines der meiner Meinung nach besten Action-Rollenspiele der letzten Jahre in einer technisch überarbeiteten Fassung zurückkehrt. Die große Frage ist, damals wie heute: Lohnt sich die Neuauflage wirklich, oder handelt es sich nur um ein optisches Update ohne Mehrwert?

Eine Welt, die begeistert – jetzt noch schöner?

Schon in seiner ursprünglichen Fassung wusste Horizon Zero Dawn mit seiner postapokalyptischen Welt zu begeistern. Das Zusammenspiel aus üppiger Natur und den monumentalen Relikten einer untergegangenen Zivilisation schafft eine Atmosphäre, die bis heute ihresgleichen sucht. Die Remastered-Version legt hier noch einmal nach: feinere Details, eine stimmungsvollere Beleuchtung und höhere Auflösungen lassen Aloys Welt besonders auf einem leistungsstarken PC in neuem Glanz erstrahlen – so sehr, dass man die Realität um sich herum leicht vergessen kann. Nachdem ich meine Gaming-Hardware in diesem Jahr deutlich aufgerüstet habe, fühlt sich das erneute Eintauchen in das Spiel intensiver denn je an und hat meine Begeisterung neu entfacht.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch für alle, die unterwegs auf leistungsschwächeren Handhelds spielen. Auf meinem Steam Deck waren lediglich niedrige bis stellenweise mittlere Grafikeinstellungen möglich. Obwohl die Welt dadurch keineswegs ihre Schönheit verliert, bleibt ein leiser Anflug von Enttäuschung, da einige der beeindruckenden Details der neuen Version der mobilen Flexibilität zum Opfer fallen. Zuhause hingegen relativiert sich dieser Nachteil: Per Streaming auf das Steam Deck kann ich das Spiel bequem von der Couch aus mit voller Grafikpracht genießen.