HONOR räumt auf dem MWC 2026 mehr als 70 Auszeichnungen ab

Auf dem MWC 2026 wurde HONOR, die sich selbst gerne als weltweit führende Anbieter:innen eines KI-Geräte-Ökosystems bezeichnen, mit über 70 Medienpreisen ausgezeichnet. Die Awards würdigten die Vision des Unternehmens für Augmented Human Intelligence, Robotik-Innovation, seine Foldables, sowie das wachsende KI-Geräte-Ökosystem.

Auf dem diesjährigen MWC stellte HONOR das Robot Phone und humanoide Roboter als nächsten Schritt in der Entwicklung verkörperter Intelligenz vor. Ergänzend dazu festigten das Magic V6, MagicPad 4 und MagicBook Pro 14 das umfassende KI-Geräte-Ökosystem des Unternehmens.

Bloomberg hob HONORs Präsentation als „tonangebend für das Jahrestreffen der Mobilfunkbranche“ hervor. Besondere Aufmerksamkeit erregte das Robot Phone, das verkörperte KI-Interaktion mit robotertauglicher Bewegung und kinoreifer Bildgebung vereint. Reuters und CNBC betonten die Rolle des Geräts als Teil von HONORs weitreichender Initiative im Bereich verkörperter KI und positionierten es als prominentes Beispiel für die Interaktion von KI-Hardware in der realen Welt. Der “Human Appeal“ des Robot Phones beeindruckte zudem Tech-Publikationen. Engadget merkte an, HONOR gestaltete das Robot Phone „extrem mobil, bis hin zu einem winzigen persönlichen Roboter, der – wage ich zu sagen – bezaubernd ist?“. GadgetMatch wiederum beschrieb es als „einen frühen Ausblick darauf, wie zukünftige mobile Technologie sich bewegen, reagieren und interagieren könnte – eher wie ein lebendiger Begleiter als ein statisches Werkzeug“.

Das HONOR Magic V6, der Höhepunkt faltbarer Innovation, erhielt ebenfalls Lob. Seine Kombination aus wegweisender Silizium-Karbon-Akkutechnologie, fortschrittlicher Display-Entwicklung und KI-gestützter Produktivität mündet im bislang raffiniertesten faltbaren Design. TechRadar schrieb, das Magic V6 „setze erneut Maßstäbe“, und hob dessen ultradünne Bauweise sowie die IP69-Zertifizierung für Wasser- und Staubresistenz hervor. Android Authority , Trusted Reviews und Stuff betonten das ausgewogene Verhältnis von Design, Haltbarkeit und Ausdauer. GSMArena erklärte das Magic V6 zu einem „Meilenstein für faltbare Geräte“ und würdigte das robuste Hochleistungsdesign, das den größten Akku in einem Foldable enthält. Zudem hoben Medien hervor, dass es das erste Foldable mit der Flaggschiff-Plattform Snapdragon 8 Elite Gen 5 ist.

Darüber hinaus wurde HONOR auf dem MWC 2026 von Global Mobile (GLOMO) mit dem Preis für die „Beste disruptive Geräteinnovation“ ausgezeichnet. Diese Anerkennung galt der Silizium-Karbon-Akkutechnologie, die dem HONOR Magic V6 einen branchenweit erstmaligen Siliziumanteil von 25 % ermöglicht und so eine höhere Energiedichte in einem ultradünnen faltbaren Design liefert. HONOR präsentierte zudem die nächste Generation des Silizium-Karbon-Blade-Akkus – mit 32 % Siliziumanteil und einer Energiedichte von 985 Wh/L ein weiterer Technologiesprung bei ultradünnen Akkus mit extrem hoher Energiedichte.