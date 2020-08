Holy Crab! In Fight Crab mit Krabben und Schwertern kämpfen

Im verrückten Fight Crab drückt ihr Krabben Schwerter, Pistolen und andere Waffen in die Schere und prügelt wild aufeinander ein.

Das merkwürdigste Spiel des Jahres?

Bis jetzt wusste ich nicht, dass ich den Wunsch hege eine Krabbe zu spielen, die ein Laserschwert in der Hand trägt, doch das hat sich jetzt geändert. Das Spiel ist ein absurdes Kleinod, das bei Metacritic gerade einmal den Score von 54 erreichen konnte. Fans gibt es aber trotzdem genug, denn bei Steam ist das Spiel mit 93 Prozent positiven Bewertungen („Sehr positiv“) äußerst beliebt. In eins gegen eins oder zwei gegen zwei Modi (online oder offline) nehmen die Krebstiere auch gerne mal eine Kettensäge in die Hand – oder Schere. Dabei soll das Gameplay leicht zu schaffen, aber schwer zu meistern sein. Das Ziel jeder Runde ist es, den Kontrahenten auf den Rücken zu werfen und damit bewegungsunfähig zu machen. Trotz des Mantras „First Rule about Fight Crab: You do not talk about the Fight Crab.“ hat das Spiel schon jetzt großer Bekanntheit erlangt.