Hollow Knight: Silksong nicht auf der Nintendo Direct, was ist los?

Seit letztem Jahr gab es kein Update über den Status von Hollow Knight: Silksong, und auch in der letzten Nintendo Direct wurde nichts gesagt. Zeit für Recherche!

Es gibt anscheinend keinen Grund zur Sorge: In einem Update über den offiziellen Discord-Kanal des Spiels hat ein Team Cherry-Spieltester eine kurze Nachricht geteilt, in der er ein wenig darüber erklärt, was hinter den Kulissen vor sich geht. Hier ist genau das, was gesagt wurde:

“Ich fühle für euch alle, ich möchte wirklich, dass dieses Spiel so schnell wie möglich veröffentlicht wird, und wir Tester arbeiten hart daran, es euch sowie Team Cherry natürlich zur Verfügung zu stellen. Es wird kommen und es ist ein glorreiches Spiel, das das Warten wert ist. Ich liebe euch alle”.

Das vorherige Update war im Juni letzten Jahres während eines Xbox-Showcases – wobei die Microsoft-eigene Gaming-Abteilung bestätigte, dass Silksong innerhalb der nächsten 12 Monate als Day 1-Veröffentlichung auf dem Game Pass zur Verfügung gestellt wird.