Hogwarts Legacy: So erfolgreich, dass es Warner Bros. Games umhaut + TV-Serie am Start!

Hogwarts Legacy ist Warner Bros. Games größter weltweiter Start von Spielen aller Zeiten, und dabei ist es noch nicht mal auf PS4, Xbox One und Switch!

Hogwarts Legacy bricht Rekorde

Der Verkauf übertraf – wie zu erwarten – bislang 12 Millionen verkaufte Einheiten in den ersten zwei Wochen und erzielte dabei 850 Millionen Dollar Umsatz auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Der steigende Erfolg des Open-World-RPGs beim Start ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es immer noch nicht auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Man kann sich nur vorstellen, dass wenn die Releases draußen sind, dass sich die Anzahl an Spieler:innen noch weiter erhöhen wird. Das Game soll am 4. April auf PS4 und Xbox One erscheinen, und am 25. Juli 2023 dann auch für Nintendo Switch erscheinen. “Das Spielerengagement ist spektakulär”, fügte David Haddad (President of Warner Bros. Games) hinzu. “Bisher wurden über 152 Millionen gespielte Stunden gezählt, 173 Millionen magische Pflanzen angebaut, 115 Millionen Tränke gebraut und 556 Millionen dunkle Zauberer besiegt.”

Das war aber noch nicht alles: Berichten zufolge befindet sich eine Hogwarts Legacy-TV-Serie bei Warners HBO Max in der Entwicklung. Das geht aus Quellen hervor, die von Giant Freakin Robot zitiert werden, einer Unterhaltungsnachrichtenseite, die schon so manche exklusive Berichterstattung vorab veröffentlichten und damit Recht behielten. Die Seite behauptet, dass sich die Serie noch in den frühen Phasen der Entwicklung befindet, aber wie Warners kürzlich veröffentlichtes Hogwarts Legacy-Spiel wird sie vermutlich vor den ursprünglichen Harry-Potter-Romanen und den Fantastic Beasts-Spin-offs stattfinden. Was haltet ihr davon? Ich persönlich fände das grandios!