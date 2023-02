Hogwarts Legacy bricht schon vor seinem Launch Twitch-Rekord

Warner Bros.’ Hogwarts Legacy hat den Rekord für gleichzeitige Zuschauer:innen auf Twitch für ein Einzelspielerspiel gebrochen.

Ein Rekord für Hogwarts Legacy

Was für ein Erfolg für Portkey Games: Am ersten Tag der Verfügbarkeit des Spiels über Early Access (nur diejenigen, die die Deluxe Edition im Wert von 80,- Euro gekauft haben, können vor dem 10. Februar spielen) erreichte das RPG – das in den Wochen bis zur Veröffentlichung bereits die Vorbestellungscharts angeführt hatte – einen Höchststand von 1,3 Millionen gleichzeitigen Zuschauer:innen und übertraf den 1,1 Millionen Rekord, den Cyberpunk 2077 im Dezember 2020 erzielte.

Laut Ginx.tv-Zahlen haben nur Online-Titel Valorant (1,72 Millionen im April 2020), League of Legends (1,78 m im November 2019) und Fortnite (2,3 Millionen im Juni 2020) mehr Zuschauer für ein einziges Spiel angezogen. Der Zuschauerrekord wurde wahrscheinlich teilweise aufgrund geplanter Twitch Drops erreicht, was den Zuschauer:innen die Möglichkeit gab, späte Spielausrüstung frühzeitig freizuschalten, indem sie nur am Dienstag 20 Minuten des offiziellen Launch-Streams ansahen.