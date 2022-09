Hogwarts Legacy: Gemeinschaftsräume werden im Video gezeigt

Neue Videos zu Hogwarts Legacy gefällig? Warner Bros. und Avalanche Software haben schon wieder zwei Trailer veröffentlicht. Seht sie hier!

Neu veröffentlichte Hogwarts Legacy-Aufnahmen haben die Gemeinschaftsräume des Hogwarts-Hauses gezeigt. Das Filmmaterial, das als Teil eines Videos namens Back To Hogwarts veröffentlicht wurde, zeigte die Innenräume aller vier Gemeinschaftsräume. Die erste gezeigte Szene war Slytherins, die sich am Fuße des Schlosses befindet, mit Fenstern, die auf den Schwarzen See blicken. Der Raum wurde in der Harry-Potter-Filmreihe gezeigt, wenn auch nur kurz. Der zweite gezeigte Raum war Gryffindors, rot drapiert oben auf dem Schloss, der Gryffindor-Gemeinschaftsraum war ein Ort, der in allen Harry-Potter-Filmen zu sehen war. Es sind jedoch die Aufnahmen von Hufflepuffs und Ravenclaws Gemeinschaftsräumen, die die Fans so richtig faszinieren, da es das erste Mal ist, dass sie in offiziellen Wizarding World-Medien detailliert vorgestellt wurden.