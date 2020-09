Hogwards Legacy: Harry Potter Open World RPG angekündigt

Im Zuge des PlayStation 5 Launch Reveal Showcases wurde mit Hogwarts Legacy ein neues Harry Potter Spiel angekündigt. Entwickelt von Portkey Games entführt das Spiel in die Wizarding World des 19. Jahrhundert’s. Hogwarts Legacy ist ein Open World Action-RPG, in dem Spielerinnen und Spieler nach ihrer Ausbildung in Hogwarts eine große dynamische Welt entdecken und sich einen Namen machen können. Dabei entscheiden sie selbst, ob sie ihre Kräfte für das Gute oder das Böse nutzen.

Werdet Teil der Wizarding World

Hogwarts Legacy erfüllt den Wunsch so manchen Harry Potter Fans und lässt Spielerinnen und Spieler ihr eigenes Abenteuer in der Wizarding World aus J. K. Rowling’s Büchern erleben. Dabei erkundet man bekannte sowie neue Orte, trifft vertraute und neue Personen, begegnet bekannten und neuen Kreaturen und findet dabei seinen eigenen Weg in der Welt der Zauberer. Das Spiel entführt Fans dabei in das Hogwarts des späten 19. Jahrhunderts und handelt damit natürlich vor den Geschehnissen der beliebten Buch-Reihe.

(c) Warner Bros. Games

Zu Beginn des Spiels starten Spielerinnen und Spieler mit ihrem selbst erstellten Charakter als Spätzugang in Hogwarts und genießen die selbe Ausbildung wie Harry, Hermine, Ron und Co.. Man lernt Tränke zu brauen, Sprüche zu zaubern, Kreaturen zu zähmen und viele weitere Fähigkeiten, die einen auf die große weite Welt vorbereiten sollen. Denn nach Schulabschluss gilt es in die Welt zu wandern und eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen – denn man spielt keinen herkömmlichen Zauberer/Zauberin. Als Spielerin oder Spieler verfügt man über die Fähigkeit uralte Magie zu entdecken. Ob man diese zum Wohle der Welt oder für seine eigenen Zwecke verfolgt, bleibt jedem selbst überlassen!

(c) Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy macht Fans 2021 zu Hexen und Zauberern und lässt sie selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen und wie sie die Wizarding World des 19. Jahrhunderts beeinflussen. Portkey Games bringt das Open World Action-RPG auf alle PlayStation und Xbox Konsolen, sowie auf PC.