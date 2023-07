Hört hier die Original-Soundtracks von Bandai Namco Game Music, von den größten Franchises

Der Kanal Bandai Namco Game Music ermöglicht es Fans, die Original-Spiel-Soundtracks der folgenden Franchises kostenlos anzuhören: Elden Ring , Tekken , Dark Souls , Little Nightmares , Soul Calibur , Tales of Arise , The Dark Pictures Anthology und Park Beyond . Der Kanal bietet Tausende von Tracks, darunter auch Schnitte von Anfang der Tekken -Serie, die zum ersten Mal offiziell digital veröffentlicht wurden. Bandai sagt, dass weitere Tracks kommen werden, hat aber nicht gesagt, welche Franchises als nächstes in die Spielmusikbibliothek aufgenommen werden könnten.

“Musik ist eine der Kernkomponenten, die ein Videospiel in eine epische Reise verwandeln können, die für immer in den Erinnerungen der Spieler weiterleben wird”, sagte Anthony Macaré, Chief Marketing and Sales Officer bei Bandai Namco Europe. “Die Eröffnung dieses Game Music-Kanals ist, wie wir die denkwürdigsten Soundtracks unserer Spiele mit der größten Anzahl teilen und unsere IPs außerhalb der Videospielwelt erweitern können. Wir wollten, dass unsere Fans in der Lage sind, diese Abenteuer in ihr tägliches Leben zu bringen und neue Geschichten zu entdecken”. Elden Rings erste Erweiterung, Shadow of the Erdtree, wurde im Februar angekündigt, aber ein Veröffentlichungsdatum und weitere Details müssen noch bestätigt werden.