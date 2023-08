Hit the Road startet am 1.9.2023 in den österreichischen Kinos

Panda Film wird Hit the Road am 1. September 2023 in die österreichischen Kinos bringen. Was euch im Film erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Eine Familie fährt durch die magisch-schöne Landschaft des Irans. Hinten in ihrem Leihwagen sitzt der Vater mit eingegipstem Bein. Die Mutter versucht, ihren kleinen Jungen zu bändigen, der ständig rumklettert und allerlei Schabernack treibt. Nur der schon erwachsene Sohn des Ehepaares sagt kein Wort, sitzt am Steuer und blickt stoisch auf die Strasse. Dass die zunächst ziellos scheinende Reise mehr ist als ein harmloser Ausflug, wird immer klarer, je weiter die Familie in die Bergwelt im Norden des Landes vordringt…