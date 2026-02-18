Hisense Smart Miniprojektor C3: Große Bilder für große Momente

Während die Welt auf die finalen Entscheidungen der Olympischen Spiele blickt, könnt ihr diese historischen Augenblicke jetzt in einem völlig neuen Licht erleben. Passend zum Endspurt der Winterspiele 2026 bringt Hisense mit dem C3 einen mobilen Laser Projektor auf den Markt, der eure Begeisterung auf bis zu 300 Zoll vergrößert. Ob im Wohnzimmer oder beim winterlichen Public Viewing: Ihr dürft euch auf eine Bildgewalt freuen, die dem olympischen Geist gerecht wird.

Kino-Feeling in 4K – egal wo ihr seid

Mit dem C3 verschiebt Hisense die Grenzen des mobilen Entertainments. Dank der 4K-UHD-Auflösung und der Triple-Laser-Technologie erlebt ihr lebendige Farben und eine beeindruckende Bildqualität. Ihr dürft euch auf echtes Kino-Feeling verlassen, denn der Projektor deckt 110 % des BT.2020 Farbraums ab und unterstützt Standards wie IMAX Enhanced und Dolby Vision.

Selbst bei hellem Umgebungslicht müsst ihr keine Abstriche machen. Mit 2.500 ANSI-Lumen und einem hohen Kontrastverhältnis liefert der C3 scharfe Bilder mit tiefem Schwarz und brillanten Highlights. Durch den optischen Zoom bleibt die Bildqualität dabei immer verlustfrei, egal wie nah oder fern ihr den Projektor platziert.

Intelligente Technik für maximale Flexibilität

Ihr müsst euch nicht mit komplizierten Einstellungen aufhalten. Dank Auto Magic AI Adjusting 2.0 passt der C3 das Bild automatisch an. Funktionen wie die automatische Trapezkorrektur und Hindernisvermeidung sorgen dafür, dass die Projektion immer perfekt ausgerichtet ist. Sogar unterschiedliche Wandfarben erkennt das Gerät und passt die Farbdarstellung entsprechend an.

Besonders praktisch für gemütliche Abende: Ihr könnt den Projektor dank des Schwenkkopfes einfach um 90 Grad nach oben drehen und eure Lieblingsinhalte direkt an die Zimmerdecke projizieren. Zudem schont das Gerät eure Augen, da bei der Projektion kein schädliches blaues Licht entsteht – so dürft ihr auch lange Serien-Marathons entspannt genießen.

Verfügbarkeit und Preise für Film- und Sportbegeisterte

Der Hisense C3 ist ab sofort im Handel erhältlich. Wenn ihr euer Home-Entertainment-System aufrüsten möchtet, könnt ihr zwischen verschiedenen Modellen der C-Serie wählen:

Hisense C3: 1.699 Euro (UVP)

Hisense C2: 1.999 Euro (UVP)

Hisense C2 Pro: 2.199 Euro (UVP)

Hisense C2 Ultra: 2.499 Euro (UVP)

Sichert euch rechtzeitig euer Modell, damit ihr und eure Mitbeobachter:innen für die kommenden Highlights bestens gerüstet seid.