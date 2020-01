Hier erfahrt ihr alles, was ihr über Pokémon Home wissen müsst!

Endlich gibt es neue Pokemon Home Informationen und sogar einen Release-Termin – The Pokémon Company International und Nintendo enthüllten nun weitere Details zur neuen App. Demnach ermöglicht es der Service eure Pokémon aus verlinkten Spielen der Pokémon-Videospielreihe zu übertragen und sie in der Cloud in Pokémon-Boxen zu lagern oder sie auf verlinkte kompatible Spiele zu schicken. Somit können Fans ihre liebsten Pokemon, sofern diese zugelassen sind, wieder in die aktuellsten Spiele transferieren.

Mit Pokémon-Spielen verlinken

Pokémon Schwert und Pokémon Schild können mit der Nintendo Switch-Version von Pokémon HOME verlinkt werden. Nach dem Verlinken könnt ihr Pokémon, die mithilfe dieser Spiele erhalten werden können, lagern oder entnehmen.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! können ebenfalls mit der Nintendo Switch-Version von Pokémon HOME verlinkt werden. Pokémon können zwischen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! übertragen oder nach Pokémon Schwert und Pokémon Schild gesendet werden. Achtung, nachdem ein Pokémon von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! auf Pokémon Schwert oder Pokémon Schild übertragen wurde, kann es nicht mehr in das ursprüngliche Spiel zurückgeschickt werden.

Habt ihr den kostenpflichtigen Premium-Service abonniert, könnt ihr mit Pokémon Bank Pokémon von Pokémon-Spieletiteln für Nintendo 3DS-Systeme auf Pokémon HOME transferieren. Nachdem ein Pokémon von Pokémon Bank auf Pokémon HOME transferiert wurde, kann es nicht mehr zurückgeschickt werden.

Pokémon Bank und die Anwendung PokéMover werden nach der Veröffentlichung von Pokémon HOME für einen Monat lang kostenlos verfügbar sein. Damit können Pokémon aus verschiedenen Spielen übertragen.

Verknüpft ihr die Nintendo Switch-Version als auch die Mobilgerät-Version, so könnt ihr in beiden Versionen auf die gleichen Pokémon-Boxen zugreifen.

Pokémon tauschen

Es gibt vier Arten, auf die Pokémon über Mobilgeräte mithilfe von Pokémon HOME getauscht werden können. So können Pokémon jederzeit und überall getauscht werden.

In der Wunderbox abgelegte Pokémon können mit SpielerInnen aus der ganzen Welt getauscht werden. Dazu muss die App nicht aktiv genutzt werden.

abgelegte Pokémon können mit SpielerInnen aus der ganzen Welt getauscht werden. Dazu muss die App nicht aktiv genutzt werden. Über das Global Trade System (GTS) können Fans spezifische Pokémon zum Tausch freigeben oder nach ganz bestimmten Pokémon suchen.

können Fans spezifische Pokémon zum Tausch freigeben oder nach ganz bestimmten Pokémon suchen. Mithilfe des Gruppentauschs können SpielerInnen Gruppen zum Tauschen von Pokémon eröffnen, denen andere NutzerInnen beitreten können. In jeder Gruppe ist Platz für bis zu 20 Nutzer. Das Tauschen in Gruppen ist kostenlos, eine Gruppe kann aber nur mit einem Abonnement des kostenpflichtigen Premium-Services erstellt werden.

können SpielerInnen Gruppen zum Tauschen von Pokémon eröffnen, denen andere NutzerInnen beitreten können. In jeder Gruppe ist Platz für bis zu 20 Nutzer. Das Tauschen in Gruppen ist kostenlos, eine Gruppe kann aber nur mit einem Abonnement des kostenpflichtigen Premium-Services erstellt werden. Durch den Freundestausch können SpielerInnen ihre Pokémon mit NutzerInnen in ihrer Nähe tauschen, wenn sie sich in Pokémon HOME auf ihrer Freundesliste befinden. Mit der Funktion „Freund hinzufügen“ können Freunde in die Freundesliste aufgenommen werden.

Weitere Funktionen

Wenn Trainer ihre Pokémon in den Boxen von Pokémon HOME lagern, werden diese sowie alle weitere Formen automatisch im Nationalen Pokédex registriert. Dort können TrainerInnen Pokédex-Einträge aus verschiedenen Spielen an einem Ort jederzeit ansehen. In der Mobilgerät-Version können NutzerInnen auch Pokémon anhand ihrer Fähigkeiten und Attacken suchen.

Mithilfe der Mobilgerät-Version können TrainerInnen zudem Geheimgeschenke empfangen. Diese Funktion ermöglicht den Erhalt von Geheimgeschenken für Pokémon Schwert und Pokémon Schild sowie von Geschenken spezifisch für Pokémon HOME. Pokémon, die in Pokémon HOME empfangen wurden, werden direkt in einer der Boxen gelagert. Trainer können auch einige Geschenke wie Items für Pokémon erhalten, indem sie einen Seriencode für ein Geheimgeschenk empfangen und diesen Code dann in Pokémon Schwert oder Pokémon Schild eingeben.

empfangen. Diese Funktion ermöglicht den Erhalt von Geheimgeschenken für Pokémon Schwert und Pokémon Schild sowie von Geschenken spezifisch für Pokémon HOME. Pokémon, die in Pokémon HOME empfangen wurden, werden direkt in einer der Boxen gelagert. Trainer können auch einige Geschenke wie Items für Pokémon erhalten, indem sie einen Seriencode für ein Geheimgeschenk empfangen und diesen Code dann in Pokémon Schwert oder Pokémon Schild eingeben. Wenn Trainer den kostenpflichtigen Premium-Service abonniert haben, erhalten sie Zugriff auf die Richter-Funktion, mit der sie die Stärke ihrer Pokémon analysieren können.

Unter dem Reiter „ Dein Bereich “ erhalten TrainerInnen allerlei Informationen über Veranstaltungen und die Spiele, mit denen sie Pokémon HOME verlinkt haben. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihr Profil mit Stickern zu verzieren.

“ erhalten TrainerInnen allerlei Informationen über Veranstaltungen und die Spiele, mit denen sie Pokémon HOME verlinkt haben. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihr Profil mit Stickern zu verzieren. In der Mobilgerät-Version kann außerdem überprüft werden, was in Rangkämpfen und Online-Turnieren in Pokémon Schwert und Pokémon Schild passiert. Sogar die Ranglisten der Pokémon, die in diesen Kämpfen verwendet wurden, können angesehen werden. Wenn NutzerInnen die Kampfdaten aufrufen, können sie die Kampfergebnisse aller TrainerInnen sowie Informationen über die beliebtesten Attacken von Pokémon in den Turnieren einsehen.

aufrufen, können sie die Kampfergebnisse aller TrainerInnen sowie Informationen über die beliebtesten Attacken von Pokémon in den Turnieren einsehen. In der Mobilgerät-Version können Neuigkeiten über Pokémon empfangen werden, die als Geschenk verfügbar sind, und auch über Online-Turniere für Pokémon Schwert und Pokémon Schild.

über Pokémon empfangen werden, die als Geschenk verfügbar sind, und auch über Online-Turniere für Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Pokémon HOME-Punkte sind Punkte, die gesammelt werden, wenn Trainer Pokémon lagern. In der Nintendo Switch-Version von Pokémon HOME können Pokémon HOME-Punkte gegen Gewinnpunkte (GP) eingetauscht werden, die dann in den Spielen der Pokémon-Hauptreihe verwendet werden können.

Gibt es Unterschiede zwischen der Pokemon Home Swich und Mobilversion?

Mit einem Abonnement des kostenpflichtigen Premium-Services werden bestimmte Funktionen hinzugefügt oder erweitert.

Wieviel kostet Pokémon Home?

Für den Premium-Service gibt es verschiedene Abonnement-Optionen. Die Abonnement-Preise im Nintendo eShop:

1 Monat: 2,99 €

3 Monate: 4,99 €

12 Monate: 15,99 €

Abonnement-Preise für iOS- und Android-Geräte:

1 Monat: 3,49 €

3 Monate: 5,49 €

12 Monate: 17,99 €

Mehr Informationen zu Pokémon HOME findest Du auf der Pokémon HOME-Webseite.