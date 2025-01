Hier ansehen: Der erste Blick auf Sonys Film Until Dawn

Sony Pictures Entertainment hat den ersten Trailer für den kommenden Until Dawn-Film veröffentlicht. Was erwartet uns da?

Zum Film Until Dawn

Er ist unten sichtbar und enthält Einblicke vom Autor und Produzenten Gary Dauberman und dem Regisseur David F. Sandberg. Der Film Until Dawn wurde zwischen August und Oktober letzten Jahres in Ungarn gedreht. Geplant für die Veröffentlichung am 25. April 2025, ist er eine Adaption des PS4-Horrorspiels, das kürzlich für PS5 neu remastered wurde. “Als großer Fan des Until Dawn-Spiels und wie filmisch es war, habe ich viel darüber nachgedacht, wie wir die Geschichte fortsetzen können, ohne dem Publikum das gleiche Erlebnis zu bieten, das sie beim Spielen hatten”, sagt Dauberman. Sandberg, der zuvor Lights Out, Annabelle: Creation und Shazam leitete, sagt: “Der Film hat so etwas wie den gleichen Ton und die gleiche Stimmung, aber er erweitert das Universum.“

Er fährt fort: „Eines der kreativen Dinge, die das Spiel getan hat, ist, dass die Leute unterschiedliche Entscheidungen treffen und auf unterschiedliche Weise sterben. Der Film hat diese Mechanik, bei der die Dinge von vorne beginnen und sie es dann erneut versuchen können. Jedes Mal, wenn sie wieder leben, ist es, als wären sie in einem neuen Horror-Genre. Um zu überleben, müssen sie es bis zum Morgengrauen schaffen.“ Das Until Dawn-Remake, das letzten Oktober veröffentlicht wurde, enthält zwei neue Schlusssequenzen, die auf Pläne für eine Fortsetzung hindeuten könnten. Sony hat diesen Monat zwei neue Filme angekündigt, die auf beliebten PlayStation-Spielen basieren. Während der CES-Pressekonferenz 2025 des Unternehmens wurde bekanntgegeben, dass Filme, die auf Helldivers und Horizon: Zero Dawn basieren, kommen.