Hier ansehen: Apples iPhone 17-Event findet am 9.9. um 19 Uhr statt

Apples jährliches iPhone-Launch-Event im Herbst ist schon bald da. Die Keynote beginnt am Dienstag um 19 Uhr unserer Zeit – was wird kommen?

Apples Awe dropping-Event

Apple wird mit dem Event voraussichtlich die iPhone 17-Reihe vorstellen, allen Gerüchten zufolge werden auch eine schlankere Air-Version des Telefons sowie die Apple Watch Series 11 und die AirPods Pro 3 präsentiert. Die Einladung, die Apple am 26. August verschickt hat, zeigt den Titel „Awe Dropping“ mit einem dynamischen Apple-Logo, das auf das farbenfrohe Leuchten von Apple Intelligence zu verweisen scheint.

Es gibt auch ein interaktives Element, wenn wir die Einladung auf Apple.com ansehen. Mit einem Finger (Telefon oder Tablet) oder einem Maus-/Trackpad-Zeiger (Computer) können wir uns über das Logo bewegen und beobachten, wie die Farben von einem kühlen Blau zu einem leuchtenden Orange wechseln, was möglicherweise an das Liquid Glass-Designelement im kommenden iOS 26 erinnert, das Licht bricht.