Hello Neighbor 2 erscheint im Dezember 2022

Hello Neighbor 2 soll am 6. Dezember 2022 via Steam, Epic Games Store, Xbox- und PlayStation-Stores veröffentlicht werden.

Mehr zu Hello Neighbor 2

In Hello Neighbor 2 kehrt ihr erneut in die eigenartige Stadt Raven Brooks zurück. Dieses Mal werdet ihr jedoch nicht versuchen, euch in den Keller eures gruseligen Nachbarn zu begeben, um seine Geheimnisse aufzudecken. Nein, die Geschichte geht nahtlos weiter, und stattdessen übernehmt ihr die Rolle von Quentin, einem Journalisten. Alles startet mit einer Reihe von Fällen vermisster Kinder, darunter Nicky Roth (Hello Neighbors ursprünglicher Protagonist), ist Quentin nach Raven Brooks gekommen. Es gibt eine ganze Liste unbekannter Gesichter in Raven Brooks, die ihr treffen und untersuchen müsst, und neue Tools wie Quentins Hello-Copter, um euch durch die neue offene Welt zu helfen. Hier ein Trailer für euch: