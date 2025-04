Hello Kitty and Friends x Lush Kollektion vorgestellt: Süßer wird Baden nicht!

Mit Hello Kitty and Friends x Lush erfüllt das Unternehmen einen lang gehegten Wunsch. Die acht Produkte sind echt süß – hier erfahrt ihr mehr darüber!

Zu Hello Kitty and Friends x Lush

Die Lush-Community darf sich freuen: Die Marke Sanrio war der von Lush-Kund*innen und Mitarbeitenden am häufigsten genannte Wunschpartner für zukünftige Lush-Kooperationspartner*innen – das hat sich das Kosmetikunternehmen zu Herzen genommen. Das Ergebnis ist (erneut nach Minecraft, der Muttertags-Kollektion und Shaun) eine aufregende Partnerschaft mit Sanrio und acht süße, handgefertigte Produkte, die das Thema Freundschaft feiern – denn das Leben ist süßer mit Freund*innen. Stellt sich für Kund*innen nur noch die Frage, welches der acht Produkte zuerst ausprobiert werden soll. Wie wäre es mit einem Stück Kuchen, mit dem man sich auch waschen kann? Die Hello Kitty and Friends x Lush-Kollektion ist ab sofort in der Lush-App und auch online erhältlich. Ab dem 25. April werden die neuen Produkte auch in allen Lush-Shops verfügbar sein.

Hello Kitty – Badebombe

8,- Euro pro Stück

Kekse backen, Klavier spielen, Freund*innen finden – es ist nicht leicht, das süßeste Kultobjekt der Stadt zu sein! Nimm dir eine Auszeit von deiner To-do-Liste in einem cremig-süßen Bad, gekrönt von einer Schleife aus Badeöl. Jetzt fühlst du dich gepflegt und verwöhnt, Zeit für dein nächstes To-do. Möchte jemand Apfelkuchen?

My Melody – Badebombe

8,- Euro pro Stück

Mama hat My Melody alles übers Backen beigebracht, jetzt ist My Melody hier, um dir alles übers Baden beizubringen! Sie leiht dir ihre geliebte rosa Haube für deine Badewanne, dann badest du in rosa Wasser. Dazu schnupperst du den köstlichen Duft von American Cream, der dich an einen wolkigen Milchshake erinnert.

Cinnamoroll – Badebombe

8,- Euro pro Stück

Nimm dieses süße Wesen mit in die Badewanne und tauche ein in eine verspielte Welt. Schwebe auf Wolken in babyblauem, glitzerndem Wasser. Das süße Mandelöl und die kuschelige Vanille duften so herrlich, dass du das Gefühl hast, fliegen zu können. Und natürlich haben wir noch eine Prise Zimtblattöl hinzugefügt, damit du in der Badewanne Zimtschnecken riechen kannst.

Kuromi – Badebombe

8,- Euro pro Stück

Kuromi sieht von außen taff aus, aber innen ist sie eine ganz Süße! Lass sie in die Wanne gleiten, in der sich pinkes, nach Kirschen duftendes Wasser mit Regenbogen-Glitzereffekt verwirbelt. Was ist für dich drin?

Hello Kitty And Friends – Duschgel

11,- Euro (100 ml)

Kitty spricht das Herz an. Und das Herz sehnt sich nach einer kuscheligen Duftmischung aus süßer Zuckerwatte und frisch gewaschener Bettwäsche. Erkennst du die cremige Mischung aus Snow Fairy und Milky Bath?

Hello Kitty And Friends – Parfüm

40,- Euro (30 ml)

Hello Kitty’s Rezept für einen süßen und freundlichen Duft: Ein Hauch von Zuckerwatte, eingewickelt in saubere, frisch gewaschene Bettwäsche mit einem Schuss Snow Fairy und Milky Bath Magie! Am besten großzügig aufsprühen und mit Freund*innen teilen.

Friendship Cake – Seife

10,50 Euro pro Stück

Lade deine besten Freund*innen zu einer Teeparty ein und wasche dich vorher mit dieser speziellen Seife. Frisch von Hand hergestellt, wie eine echte Torte, ist dieses süße Stück mit Tangerine und Orange eine Köstlichkeit für die Haut und fast so gut wie Mamas Apfelkuchen. Der Duft ist herrlich, aber Murumuru-Butter und Bio-Agavensirup sind das Sahnehäubchen, das deine Haut weich pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Jetzt hast du eine Torte, mit der du dich waschen kannst!

Milk Bottle – Schaumbad

11,50 Euro pro Stück

Wir servieren eine schäumende Köstlichkeit: Hello Kittys kultige Milchflasche! Mit dem köstlichen Duft von süßem Mandelöl und Kakaoextrakt. Lass den flauschigen Schaum mit Meersalzkristalle glitzern.