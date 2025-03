Lush stellt die Muttertags-Kollektion 2025 vor

Lush bringt auch dieses Jahr Goodies zum Muttertag. Mit dieser Kollektion können wir den Frauen in unserer Welt Tribut zollen! Zur offiziellen Website geht es hier.

Über die Lush-Muttertagskollektion

Es gibt Menschen, die einfach immer für uns da sind, egal ob Mütter, Mutterfiguren oder Herzensmenschen, die uns durch das Leben begleiten und unseren Alltag bunter machen. Lushs Muttertagskollektion ist eine Hommage an diese besonderen Menschen. Egal ob sprudelnde Freude für die Badewanne, himmlische Düfte oder liebevoll zusammengestellte Geschenksets – hier findet man alles, um die Mama, eine besondere Bezugsperson oder gar euch selbst mit Verwöhnmomenten zu beschenken, die von Herzen kommen. Die Muttertagskollektion von Lush ist ab sofort online und so wie die anderen Spezial-Kollektionen in allen Lush-Shops erhältlich.

Up, Up and Away, Badebombe

5,50 Euro pro Stück

Dein Tag sieht rosig aus, wortwörtlich! Lass deine To do Liste hinter dir und treibe in einem Meer aus Zitronenduft und pflegendem Irisch Moos.

Mama Bear, Badebombe

5,50 Euro pro Stück

Brasilianisches Orangenöl, weichmachendes Agar Agar und ein überraschender Farbwechsel für die Mama, die süßer als Honig ist. Also meistens.

Edamummy, Badebombe

5,- Euro pro Stück

Lass ein nach Äpfeln duftendes Bad ein für die Person, die dich liebevoll Erbsi genannt hat.

Atom Heart Mother, Badebombe

7,50 Euro pro Stück

Genieße den Anblick und Duft eines Sommertages vom Sonnenaufgang bis zur Abenddämmerung und in die glorreiche warme Nacht hinein.

Blooming Beautiful – Orange Blossom

Badebombe, 7,50 Euro pro Stück

Mit süßem Wasser voll Wildorange und Limettenblüte gewinnst du Mamas Gunst.

Blooming Beautiful – Chamomile

Badebombe, 7,50 Euro pro Stück

Gönn dir eine Auszeit und entspann dich im beruhigenden Wasser mit dem Duft der Kamille.

Blooming Beautiful – Grass

Badebombe, 8,- Euro pro Stück

Ein wunderschöner Strauß Badekugeln als Dankeschön für die Person, die dir geholfen hat, groß zu werden.

Carey’s Secret Garden

Badebombe, 21,- Euro pro Stück

Lass dich mit Ölen von Zedernholz und Geranien sanft in den Frühling treiben. Nach dem Bad fischst du mit einem Sieb die Blüten einfach heraus.

Good Mother Lizzard

Schaumbad, 10,- Euro pro Stück

Upgrade für das Schaumbad deiner Mama mit einem Bubble Blower, der fruchtige Bubbles produzieren kann. See you later, alligator!

Avo Cuddle, Schaumbad

10,- Euro pro Stück

Diese großherzige Avocado umarmt dich erfrischend süß mit Zitronengras-Schaum.

Shower of Falling Cherry Blossom

Schaumbad, 10,- Euro pro Stück

Gönn Mama etwas Ruhe in der Wanne: ein Bad unter cremigem Schaum, bei dem sie alle „Mamaaaa“-Rufe von draußen ignorieren kann.

Snuggles, Duschgel

ab 11,- Euro – 100 g

Komm kuscheln! Wenn du eine Streicheleinheit brauchst, kuschel dich ein in die wohlige Umarmung aus fair gehandelter Bio-Kakaobutter und … feel the love.

Coffe Morning, Duschjelly

10,- Euro pro Stück

Genieße deinen Muntermacher mit Gourmand-Duft nach pudrig-cremiger Vanille und du kommst entspannt zu jedem Playdate mit den Kids.

You Are My Sunshine

Duschjelly, 16,- Euro pro Stück

Wenn der Himmel grau ist, lass deine eigene Sonne mit frischem Zitronenaufguss und Bio-Orangenöl aufgehen. Schaum, der so hell ist, dass er jede Wolke vertreibt.

The Old Songs Are Waking

Duschpeeling, ab 14,- Euro – 135 g

Das süß-fruchtige und wunderbar buttrige Zuckerpeeling lädt zum Singen ein, während du badest oder duschst! Entspannendes und feuchtigkeitsspendendes Babassu-Öl wird aus wild wachsenden Früchten gewonnen, die von indigenen Frauen im brasilianischen Amazonasgebiet von Hand geerntet werden. Feiner Kristallzucker poliert sanft deine Haut, während der süße Duft von Tonka und Vanille dein Badezimmer erfüllt.

Yummy Custard, Body Wash

ab 13,- Euro – 100 g

Lushs Geheimrezept für weiche Haut ist wirklich die Crème de la Crème. Hergestellt aus beruhigender Hafermilch mit Vanilleduft und hautverwöhnender Maisstärke, könnte man meinen, du hättest unter der Dusche einen Pott mit einem luxuriösen Dessert geöffnet! Yummy Custard kombiniert feuchtigkeitsspendendes Glycerin und Bio-Aloe Vera-Gel aus fairem Handel, um deine Haut zu waschen und zu pflegen.

Rose, Seife

16,- Euro pro Stück

Diese kleine Schönheit hat einen Ehrenplatz am Waschbecken verdient! Lushs makellose, grüne Muttertagsseife wird in sorgfältiger Handarbeit hergestellt und mit ätherischen Ölen parfümiert, die einen echten Rosenduft verströmen. Denn die Hände, die uns ernährt, gekleidet und so lange für uns aufgeräumt haben, verdienen nur eines: Respekt.

Keep it Fluffy, Body Lotion

ab 16,- Euro – 100 g

Ein Aufguss frischer Rosenblätter verleiht dieser herrlichen Lotion ihren berauschenden, moschusartigen Duft und sorgt gleichzeitig für einen pastellrosa Farbton.

Symbole of Love, Tattoo Balsam

13,- Euro pro Stück

Mama liest dich wie ein Buch. Vielleicht hat sie auch Tattoos, die ihre eigene Geschichte erzählen. Halte diese Tattoos mit Allanblackia Butter und Kürbiskernöl strahlend frisch.

The Bump, Massage Bar

12,- Euro pro Stück

Halte deinen Bauch geschmeidig und mildere Schwangerschaftsstreifen mit diesem festen Massageöl voller Shea und Murumuru.

Cinnamum, Duft-/Badeöl

10,- Euro pro Stück

Noten von Zimt, Kardamom und Crème brûlée heißen dich herzlich willkommen. Du bist zu Hause! Aber denk dran: Bei Mama gelten Mamas Regeln.

Avo-rest, Augenmaske

6,- Euro pro Stück

Sag müden Augen Hasta la vista und gönne ihnen eine Pause mit Lushs Augenpads voll kühlender Gurke und Avocadoöl für Feuchtigkeit.

Sky’s the Limit, Geschenk

12,- Euro pro Stück

Alles ist möglich: Mit zwei exklusiven Badebomben zum Muttertag erwacht in der Badewanne eine verspielte Welt zum Leben. Die Up, Up And Away Badebombe verspricht: Treibe entspannt weg von deiner To-do-Liste ins offene Meer aus Zitronenduft und pflegendem Irischem Moos. Die 110g Mama Bear Badebombe aus weichem Agar und dem Duft von Karamellcreme überrascht durch ihren Farbwechsel.

Comfy Cosy, Geschenk

22,- Euro pro Stück

Komm kuscheln! Mach es dir mit diesen beiden Produkten für Dusche und Body gemütlich und schlüpfe dann in deinen weichsten Pyjama.

Mum, Geschenk

30,- Euro pro Stück

Das liegt doch auf der Hand: Blumen sind zwar lieb, aber vier duftende Badekugeln? Das sind vier Stunden Ruhe und Frieden – mindestens.

Happy Mother’s Day, Geschenk

60,- Euro pro Stück

Du hast es verdient – Design von Marianna Merritt von Artbox London. Für das Teilen von Geschichten, Weisheiten und so ziemlich allem, was du hast. Hier ist eine Box mit sieben süßen Schätzen, die du mit niemandem teilen musst.

Mum’s Bathtime Favourites

Geschenk, 60,- Euro pro Stück

Du machst mein Herz so leicht und lässt die Sonne scheinen. Mit diesen neun Badeschönheiten kannst du dich in der Badewanne wunderbar vergnügen.

Rewild, Geschenk

70,- Euro pro Stück

Zieh vorsichtig die Spieldose an der Unterseite auf und erzähl dir deine eigene Geschichte der Ruhe. Eine entspannende Melodie aus Lushs Spa mit sechs bezaubernden, erdigen Genüssen lädt dich ein, einen Gang runter zu schalten. Das Design stammt vom rumänischen Künstler Aitch.