Helldivers 2 (PC) wird schlanker: 23 GB statt über 150 GB!

Der Entwickler von Helldivers 2, Arrowhead Game Studios, hat angekündigt, dass die Installationsgröße der PC-Version bald drastisch reduziert wird.

Schlankeres Helldivers 2

In einem Update auf der offiziellen Steam-Seite des Spiels erklärte Brendan Armstrong, stellvertretender technischer Direktor von Arrowhead, dass das Team die Installationsgröße der PC-Version von etwa 154 GB auf nur etwa 23 GB reduzieren konnte. Erst im Oktober veröffentlichte Armstrong eine ausführliche Erklärung, in der er den Spielern erzählte, warum die PC-Version etwa dreimal mehr Speicherplatz verbraucht als die Konsolenversionen. Armstrong erklärte, dass der Hauptgrund dafür darin bestand, Spieler zu bedienen, die immer noch mechanische Festplattenlaufwerke (HDDs) zum Spielen ihrer Spiele verwenden, und die Notwendigkeit, Inhalte zu duplizieren, um die Ladegeschwindigkeit für sie zu verbessern. In seinem neuesten Update hat Armstrong die gute Nachricht überbracht, dass Arrowhead nach der Zusammenarbeit mit Nixxes – dem niederländischen Studio, das sich auf Spieleports spezialisiert hat – es geschafft hat, die Installationsgröße auf nur 17 % seiner aktuellen Größe zu senken, wobei Tests zeigen, dass die Missionsladezeiten für HDD-Benutzer nur um „einige Sekunden“ gestiegen sind.

Während Arrowhead noch nicht bereit ist, die kleinere Installationsgröße für alle Helldivers 2 PC-Gamer einzuführen, ist jetzt eine öffentliche Beta für jeden verfügbar, der die „schlanke“ Version ausprobieren und Feedback dazu geben möchte, wie gut sie läuft. „Sie werden mit demselben galaktischen Krieg verbunden sein wie alle anderen und dasselbe Konto verwenden, das Sie immer tun – so dass alle Fortschritte, Kriegsbeiträge und Käufe zwischen den verschiedenen Versionen übertragen werden“, erklärte Armstrong. „Sie werden immer noch in der Lage sein, alle anderen Spieler zu matchen und mit ihnen zu spielen. Sie können sich auch jederzeit abmelden, wenn Sie Probleme haben. Es ist eine risikoarme Möglichkeit, rund 131 GB Speicherplatz auf Ihrem Laufwerk zu sparen und uns zu helfen, unsere Tests auf reale Bedingungen auszudehnen.“ Sobald die öffentliche Beta bestätigt, dass es in der „schlanken“ Version keine Probleme gibt, wird sie zur Standardversion des Spiels werden. Bis dahin warnt Armstrong, dass jeder, der Mods mit dem Spiel verwendet, die Vollversion behalten möchte, falls es Probleme gibt.