HBO zeigt The Last of Us Staffel 2 – es wird emotional

HBO hat den ersten Trailer für The Last of Us Staffel 2 veröffentlicht. Der Trailer, der unten zu sehen ist, konzentriert sich auf große Szenen.

Mehr zu The Last of Us Staffel 2

Das Video zeigt mehrere Schlüsselszenen aus dem Originalspiel, darunter Joel, der Ellie das Gitarrenspielen beibringt. Der Trailer gibt auch den ersten Blick auf Kaitlyn Dever als Abby. Der Trailer spielt den Song Future Days von Pearl Jam, den Joel während der Eröffnung des zweiten Spiels für Ellie aufführt. Catherine O’Hara erscheint im Trailer und spielt eine unbekannte Figur. Es wurde noch nicht bestätigt, welche Rolle O’Hara in der Show spielt, aber die Fans haben spekuliert, dass sie die Prophetin der Seraphiten sein könnte. Es wurde bestätigt, dass die Staffel sieben Episoden lang sein wird, was zwei weniger ist als in der ersten Staffel. Die zweite Staffel wird nicht die gesamte Staffel von The Last of Us Part 2 abdecken, und der Mitschöpfer der Serie Craig Mazin hat gesagt, dass die Serie über drei Staffeln hinauslaufen könnte.